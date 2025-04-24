Соскин: США и Россия согласовали удары по центрам принятия решений на Украине
После срыва переговоров в Лондоне американцы окончательно убедились в недоговороспособности Киева и «дали добро» на уничтожение режима Зеленского.
Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После сегодняшнего срыва переговоров в Лондоне и отказа Рубио ехать, и жёсткого ультиматума Вэнса, да и Трампа, видимо, Путину дали добро, чтобы он бил по центрам принятия решений. Они окончательно поняли, что с Зеленским договориться невозможно, он всё время спрыгивает с переговорного процесса и меняет точку зрения.
И надо совершить такие демонстрационные удары, чтобы Зеленского загнать в полный андеграунд. Где он будет сидеть? Если будет разрушена президентская администрация, дом с химерами, может, Марьинский дворец разрушат, здание под куполом, Кабмин, Генпрокуратура, Верховный суд, МВД, КГБ-СБУ, возникнет вопрос – что дальше?
Команды Трампа и Путина поняли, что без уничтожения режима нельзя никуда сдвинуться, и Америка дала отмашку на уничтожение всех центров принятия решений. Если не будет институций, не будет и власти Зеленского. Плюс, они ударят по Львову, чтобы он не успел туда переехать. Облрада, администрация, мэрия, где этот Садовой сидит. Поэтому, приготовьтесь», – предупредил Соскин.
Он выразил сомнение, что Трамп захочет встречаться с Зеленским на похоронах папы римского 26 апреля.
«Да, может уже Зеленский и не поедет, если будут сейчас эти серьёзные удары. За эти три ночи они, я полагаю, полностью уничтожат Киев, Львов, чтобы вообще никаких не было поползновений. Ну, Львов уже напросился, сто процентов, по полной программе должно быть», – стращал из Европы украинцев беглый эксперт.
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