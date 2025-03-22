Ширяев: Трамп последовательно дискредитирует Зеленского. Сомнений нет – вопрос АЭС обсуждается

Максим Столяров.  
22.03.2025 17:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина, Энергетика


Клятвенные заявления Владимира Зеленского прессе о том, что нет никаких переговоров по передаче украинских АЭС американцам, лишь жалкие попытки сохранить лицо.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Клятвенные заявления Владимира Зеленского прессе о том, что нет никаких переговоров по передаче украинских...

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«Если посмотреть все высказывания американских чиновников, например, министра энергетики, на эту тему, то у меня не остаётся никаких сомнений, что такой разговор был. Другое дело, что Зеленский, наверное, посмотрел в газеты и ужаснулся – он выглядит сейчас там, как какой-то продавец Родины. Это же самый последний высокотехнологичный сектор Украины, который вообще остался. И его тоже, как выяснилось, теперь продают.

У меня такое впечатление, что Трамп его прям дискредитирует, вот так прям получается. Но у меня нет сомнений, что этот вопрос обсуждался, потому что здесь сразу несколько источников в США это подтверждают. Другое дело, они могли по-разному интерпретировать», – предположил Ширяев.

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