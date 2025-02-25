Украинский генерал запугивает Прибалтику «вторжением России»

Игорь Шкапа.  
25.02.2025 15:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Польша, Прибалтика, Россия, Украина


Для Европы выгодно оказывать военную помощь Украине, чтобы самим не воевать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замглавы администрации президента Украины генерал Сергей Кривонос, комментируя недавние слова датского премьера, сказавшего, что перемирие на Украине может быть опаснее войны.

Для Европы выгодно оказывать военную помощь Украине, чтобы самим не воевать с Россией. Об...

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«Датчане четко понимают: проблема состоит в том, что если это случится, то Россия достаточно быстро сможет перегруппироваться, накопить силы и средства и, например, захватить те самые страны Балтии или взять под контроль часть Польши, что касается Сувалкского коридора», – опасается генерал.

При этом он считает, что на Финляндию русские не пойдут.

«Для русских, которые запустили экономику и поставили на военные рельсы, это достаточно благоприятные условия. Условно говоря, если мы перестанем воевать с Россией, то тогда Россия начинает воевать с Европой. Поэтому Европе лучше помогать [Украине] бить и побеждать русских, чем, не дай бог, Украина из этой войны выйдет и тогда весь военный потенциал РФ пойдет на Европу»

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