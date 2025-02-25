Украинский генерал запугивает Прибалтику «вторжением России»

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Для Европы выгодно оказывать военную помощь Украине, чтобы самим не воевать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замглавы администрации президента Украины генерал Сергей Кривонос, комментируя недавние слова датского премьера, сказавшего, что перемирие на Украине может быть опаснее войны.

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«Датчане четко понимают: проблема состоит в том, что если это случится, то Россия достаточно быстро сможет перегруппироваться, накопить силы и средства и, например, захватить те самые страны Балтии или взять под контроль часть Польши, что касается Сувалкского коридора», – опасается генерал.

При этом он считает, что на Финляндию русские не пойдут.