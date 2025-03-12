Россия не могла проиграть войну Западу – аналитик из США

Россия унаследовала от Советского Союза большую производственную базу и огромное количество артиллерии. Сегодня она уже обогнала Запад в военном производстве, а Европа тем временем потеряла независимость.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский профессор Дэвид Гиббс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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