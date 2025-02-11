Россия берет наши технологии и масштабирует их гораздо быстрее нас – снайпер ВСУ

Украина имеет хорошие наработки в военной сфере, но они не доходят до фронта.

Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE» заявил бывший снайпер ВСУ, Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о том, что нам нужны люди, также мы должны понимать, нам нужны технологии в том числе. На сегодняшний день я считаю, что наши инженеры, различные исследовательские бюро создали достаточно много различных видов вооружений внутри. Это и дроны, это различные системы, там РСЗО и так далее. У нас достаточно хорошие умы, которые все это делают. Но дальше начинается наша бумажная волокита и хорошее изобретение, в итоге потом не доходит до фронта.

Или доходит до фронта, сделанное в гараже на коленках, когда волонтеры или сами пацаны сбрасываются и покупают. Это начиная от РЭБов и заканчивая различными системами дронными, наземными, летательными и так далее. Здесь, к сожалению, ситуация такая, что мы что-то изобретаем, начинаем применять в небольшом виде, но почему-то орки наше изобретение берут, масштабируют и применяют достаточно быстрее по сравнению с нами», – заявил Прошинский.