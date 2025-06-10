Российские подлодки наводят ужас на Североатлантический альянс
Главы европейских государств всячески убеждают президента США Дональда Трампа в том, что американские войска нельзя выводить из Европы.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте рассказал на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда премьер-министр Норвегии приезжал с визитом, он показал президенту Трампу фотографии российских атомных подводных лодок. Он находятся прямо на границе между Норвегией и Россией. Мы иногда забываем, что у Норвегии, Швеции и Финляндии общая граница с Россией, и там находится один из крупнейших российских портов для атомных подводных лодок. Он сказал: господин президент, эти АПЛ нацелены не на Норвегию. Они нацелены на США. Мы должны сделать все, чтобы они никогда не выстрелили», – отметил генсек НАТО.
Он расхвалил Трампа за то, что он «разрушил тупик в отношении России».
«Он тесно координирует свои действия с европейскими союзниками, включая премьер-министра Великобритании. Каждый раз, когда он созванивается с президентом Путиным, он согласовывает это с европейцами, а затем информирует их и украинцев», – сказал Рютте.
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