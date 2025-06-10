Российские подлодки наводят ужас на Североатлантический альянс

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главы европейских государств всячески убеждают президента США Дональда Трампа в том, что американские войска нельзя выводить из Европы.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте рассказал на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда премьер-министр Норвегии приезжал с визитом, он показал президенту Трампу фотографии российских атомных подводных лодок. Он находятся прямо на границе между Норвегией и Россией. Мы иногда забываем, что у Норвегии, Швеции и Финляндии общая граница с Россией, и там находится один из крупнейших российских портов для атомных подводных лодок. Он сказал: господин президент, эти АПЛ нацелены не на Норвегию. Они нацелены на США. Мы должны сделать все, чтобы они никогда не выстрелили», – отметил генсек НАТО.

Он расхвалил Трампа за то, что он «разрушил тупик в отношении России».