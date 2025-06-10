Путь Украины в НАТО необратим – Рютте

Елена Острякова.  
10.06.2025 10:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Путь Украины в НАТО необратим, но альянс не объявит об этом на ближайшем саммите в Гааге.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Путь Украины в НАТО необратим, но альянс не объявит об этом на ближайшем саммите...

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«Необратимый путь Украины в НАТО существует. Будет ли он снова в коммюнике, это не имеет значения, потому что все формулировки, которые мы согласовали ранее, остаются в силе, пока мы не решим, что они больше не действуют. Так что я почти уверен, что на своей пресс-конференции после саммита я повторю это предложение как часть того, что НАТО согласовала», – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что команда НАТО в Киеве тесно сотрудничает с украинским правительством.

Еще в апреле Рютте заявлял, что хотя НАТО взяла на себя обязательство по будущему членству Украины, но не было конкретного согласования, когда переговоры начнутся, и что они завершатся точно членством. При этом министр обороны США Пит Хегсет исключил возможность вступления Украины в НАТО.

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