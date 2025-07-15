Прозевали, когда диаспоры стали не про культуру, а про влияние – Андрей Медведев
Резонанса особого в связи с действиями силовиков против азербайджанцев на Урале могло бы и не быть, если бы российская система сама не взрастила в диаспорах понятийную экс-территориальность внутри РФ.
Об этом на канале «Эмпатия Мануче» заявил замдиректора ВГТРК по радиовещанию, журналист Андрей Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Долгие годы явление супервлиятельных диаспор и их связку зачастую с местными чиновниками и силовиками особенно никто в России не замечал. Где-то делали вид, где-то руки не доходили, кого-то устраивала ситуация. Мы же часто слышали, что, допустим, в Самаре произошло какое-то преступление с участием представителей некоренного народа. И тут же идёт информация, что аппарат местного губернатора провёл встречу с диаспорой.
А что такое диаспора в данном случае? Это партия, это субъект оперативно-розыскной деятельности, это что за юридическая структура, что это за штука, с которыми нужно встречаться, обсуждать, считаться?
А между тем, есть очень показательное интервью лидера, кстати, азербайджанской диаспоры в Новосибирске. Он достаточно открыто говорил – если у нас внутри диаспоры проблемы, мы их разрешаем сами, нам не нужно обращаться в полицию, мы спокойно обходимся и внутри себя всё решаем», – рассказал Медведев.
Ввиду этого он призвал в решении проблемы начинать с себя.
«А как так получилось, что диаспоры в какой-то момент перестали быть про культуру, а стали про влияние, и приобрели юридическую или понятийную экс-территориальность внутри России? Может, проблема – в этом, в первую очередь?
Вот, была задержана банда. Они, так или иначе, связаны с какими-то влиятельными людьми в диаспоре. Но все настолько привыкли к тому, что ничего подобного не происходит, что работа силовиков по этому направлению вдруг, в том числе, вызвала чрезмерную реакцию», – рассуждал журналист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: