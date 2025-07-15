Прозевали, когда диаспоры стали не про культуру, а про влияние – Андрей Медведев

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Резонанса особого в связи с действиями силовиков против азербайджанцев на Урале могло бы и не быть, если бы российская система сама не взрастила в диаспорах понятийную экс-территориальность внутри РФ.

Об этом на канале «Эмпатия Мануче» заявил замдиректора ВГТРК по радиовещанию, журналист Андрей Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Долгие годы явление супервлиятельных диаспор и их связку зачастую с местными чиновниками и силовиками особенно никто в России не замечал. Где-то делали вид, где-то руки не доходили, кого-то устраивала ситуация. Мы же часто слышали, что, допустим, в Самаре произошло какое-то преступление с участием представителей некоренного народа. И тут же идёт информация, что аппарат местного губернатора провёл встречу с диаспорой. А что такое диаспора в данном случае? Это партия, это субъект оперативно-розыскной деятельности, это что за юридическая структура, что это за штука, с которыми нужно встречаться, обсуждать, считаться? А между тем, есть очень показательное интервью лидера, кстати, азербайджанской диаспоры в Новосибирске. Он достаточно открыто говорил – если у нас внутри диаспоры проблемы, мы их разрешаем сами, нам не нужно обращаться в полицию, мы спокойно обходимся и внутри себя всё решаем», – рассказал Медведев.

Ввиду этого он призвал в решении проблемы начинать с себя.