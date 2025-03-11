Операция «Труба» должна войти в боевые учебники – Живов

Катя Добрина.  
11.03.2025 17:43
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Труба, Украина


Диверсионно-десантная операция «Труба» в Судже войдет в историю как одна из самых сложных за время СВО. Используя опыт Авдеевки, российские военные по подземному газопроводу зашли в тыл группировки ВСУ, чем вызвали панику противника.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог, публицист Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диверсионно-десантная операция «Труба» в Судже войдет в историю как одна из самых сложных за...

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«По данным человека, который был в этой трубе, но не думаю, что дошёл до конца, действительно, порядка 1 тысячи военнослужащих различных подразделений, в том числе добровольческого корпуса, по опыту авдеевской операции врезались в трубу. Прошли по ней 15 км, несколько суток ожидали команды, вышли в тыл противника, чем полностью его дезорганизовали.

Обратной стороной эффективной и хорошо организованной обороны нашего противника является её тонкость: внезапно в тылу выскакивает тысяча разъярённых русских мужиков, глотающих воздух после нескольких суток в трубе – это буквально «атака мертвецов». Это сильно дезорганизует противника, он теряет боевой порядок и пытается убежать», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, если внезапно выйти в ближайший тыл противника, вся его хорошо подготовленная оборона неизбежно рушится.

«По большому счёту, эти операции «Труба», хоть и прошли не гладко, дают устойчивый результат. Авдеевка пала после операции «Труба» и оборона в Суджанском районе тоже начала обваливаться.

Значит, нам нужно эту историю развивать, систематизировать и делать частью военной тактики. Машины, способные рыть, у нас производятся, в том числе на Донбассе. Сделать такую машину десантной – возможно. Внезапно выскочить на землеройке в 20 км от фронта в тыл противника, провести подземную десантную операцию – возможно.

Подкоп раньше был частью военного дела и только в ХХ веке ушёл на второй план, потому что война изменилась. Теперь война снова изменилась, и подкоп снова актуален. А в целом, парни – настоящие герои. И это одна из сложных диверсионно-десантных операций за время СВО», – заключил Живов.

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