Операция «Труба» должна войти в боевые учебники – Живов

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Диверсионно-десантная операция «Труба» в Судже войдет в историю как одна из самых сложных за время СВО. Используя опыт Авдеевки, российские военные по подземному газопроводу зашли в тыл группировки ВСУ, чем вызвали панику противника.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог, публицист Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным человека, который был в этой трубе, но не думаю, что дошёл до конца, действительно, порядка 1 тысячи военнослужащих различных подразделений, в том числе добровольческого корпуса, по опыту авдеевской операции врезались в трубу. Прошли по ней 15 км, несколько суток ожидали команды, вышли в тыл противника, чем полностью его дезорганизовали. Обратной стороной эффективной и хорошо организованной обороны нашего противника является её тонкость: внезапно в тылу выскакивает тысяча разъярённых русских мужиков, глотающих воздух после нескольких суток в трубе – это буквально «атака мертвецов». Это сильно дезорганизует противника, он теряет боевой порядок и пытается убежать», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, если внезапно выйти в ближайший тыл противника, вся его хорошо подготовленная оборона неизбежно рушится.