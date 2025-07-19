Очень серьёзная просадка фронта, огромные резервы ВСУ могут остаться без снабжения – эксперт

Штурм покровско-мирноградской агломерации может принять форму городских боёв, перетекающих из одного населённого пункта в другой.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное событие – прогиб обороны ВСУ на северо-восточном участке обороны покровской агломерации, с востока от Мирнограда. С 12 апреля начался прогиб обороны, и это очередной тактический кризис, который достаточно быстро был купирован на сегодняшний день.

Но в результате него в том месте, где ВС РФ заняли н.п. Маяк, они массово перешли через реку Казённый Торец, обширно развивают продвижение на его западном берегу и подошли к п.г.т. Красный Лиман [не путать с городом], который переходит в Родинское. А Родинское – приличный городок, он сразу сливается с Мирноградом.

Если в Красном Лимане завяжутся городские бои, они могут просто, не прекращаясь, перетекать в Родинское и Мирноград. Но ещё Родинское стоит на очень важном пути снабжения. Конечно, человек не сразу почувствует дискомфорт, если его лишить питания, нужно время. Точно так же и войска, если им перекроют снабжение, сразу не произойдёт никакого обрушения, но через неделю-вторую-третью это очень серьёзно скажется», – сказал Ширяев.