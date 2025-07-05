Не поверив в будущее Украины, крупный инвестор оставил Киев без обещанных денег

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Ранее привлеченная киевским правительством для восстановления страны американская корпорация BlackRock перестала искать инвесторов на эти цели.

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет агентство «Блумберг».

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При этом авторы публикации крайним делают Дональда Трампа, указывая, что поиск инвесторов прекратился после изменения позиции США по Украине.

«BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США этой восточноевропейской страной», – говорится в материале.

Решение было принято в январе сразу после вступления Трампа в должность.

Отмечается, что созданный на Украине специальный фонд якобы был уже близок к получению первоначальной поддержки от организаций, которыми занимаются правительства Германии, Италии и Польши. Но в январе BlackRock решает приостановить переговоры с институциональными инвесторами «из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности относительно будущего Украины».

Представитель BlackRock заявил агентству, что корпорация завершила свою бесплатную консультационную работу по Фонду развития Украины в 2024 году и пока не участвует в «никаких активных договоренностях» с украинским правительством.