Марк Рютте: НАТО круче Наполеона и Римской империи. Ответ Путину будет ужасным!
Североатлантический альянс будет отчаянно защищать «каждый сантиметр территории», включая город Нарва, жители которого 9 мая через реку смотрели Парад Победы, который транслировался на экране Ивангорода.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ожидает ли НАТО атаки России в Балтийском регионе? Мы готовы к любым случаям, и Путин должен знать, что есть он попробует это сделать, наша реакция будет немедленной и ужасной. Это будет не только уничтожающая реакция сейчас, но это также будет эффективная реакция через 3-5 лет», – заявил генсек.
Журналист уточнил относительно желания НАТО «защищать небольшие города, такие как Нарва», на что Рютте заверил, что «мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, согласно с 5-й статьёй».
«Конечно, НАТО наиболее мощный оборонный альянс во всей истории. Даже более мощный, чем империя Наполеона или Римская империя. В мировой истории мы наиболее мощный альянс… Если мы хотим себя защищать не только сегодня, но и через 3-5-7 лет, послушайте немецкую команду, которая сказала, что через- 5 лет Россия может атаковать, мы все хотим это предотвратить.
Мы хотим, чтобы Европа была свободной, мы ценим наш способ жизни, и мы не хотим никакой формы российского доминирования на территории НАТО», – разошёлся натовский генсек.
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