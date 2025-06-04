Марк Рютте: НАТО круче Наполеона и Римской империи. Ответ Путину будет ужасным!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Североатлантический альянс будет отчаянно защищать «каждый сантиметр территории», включая город Нарва, жители которого 9 мая через реку смотрели Парад Победы, который транслировался на экране Ивангорода.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ожидает ли НАТО атаки России в Балтийском регионе? Мы готовы к любым случаям, и Путин должен знать, что есть он попробует это сделать, наша реакция будет немедленной и ужасной. Это будет не только уничтожающая реакция сейчас, но это также будет эффективная реакция через 3-5 лет», – заявил генсек.

Журналист уточнил относительно желания НАТО «защищать небольшие города, такие как Нарва», на что Рютте заверил, что «мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, согласно с 5-й статьёй».