Луценко: «Десять «Томагавков» вырубят всю российскую бензоколонку!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно молиться на то, чтобы Трамп передал «Томагавки», которыми нужно тут же нанести удары по таким портам, как Усть-Луга и Новороссийск.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нанесение украинских ударов по нефтегазовой промышленности России – уже очень болезненно для России. Тем не менее, и точность, и результативность наших ударов могла бы быть большей. И здесь на сцену выходит тот же Трамп, который вдруг совершив поворот от Аляски до нынешнего плана, говорит – если вы не примете этот план, я Украине передам «Томагавки»… Удары хотя бы 10 «Томагавков» по нефте- и газоперевалочным портам и соответствующим перекачивающим станциям могли бы просто остановить деятельность этой северной бензоколонки!», – предвкушал Луценко.