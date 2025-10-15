Луценко: «Десять «Томагавков» вырубят всю российскую бензоколонку!»

Вадим Москаленко.  
15.10.2025 16:58
  Киев
Украине нужно молиться на то, чтобы Трамп передал «Томагавки», которыми нужно тут же нанести удары по таким портам, как Усть-Луга и Новороссийск.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нанесение украинских ударов по нефтегазовой промышленности России – уже очень болезненно для России. Тем не менее, и точность, и результативность наших ударов могла бы быть большей. И здесь на сцену выходит тот же Трамп, который вдруг совершив поворот от Аляски до нынешнего плана, говорит – если вы не примете этот план, я Украине передам «Томагавки»…

Удары хотя бы 10 «Томагавков» по нефте- и газоперевалочным портам и соответствующим перекачивающим станциям могли бы просто остановить деятельность этой северной бензоколонки!», – предвкушал Луценко.

«Фактически, эти удары украинских БПЛА и возможное усиление этих ударов американскими – там несколько классов ракет, могли бы сделать то, что не сделали санкции! Потому что теневой флот в обход санкций возит и дальше российскую нефть и газ.

И если эти удары будут нанесены, бензоколонка просто остановится. Например, разбомбить ленинградский Усть-Лугский порт энергетический – это означает остановку 40% экспорта нефти и газа. Аналогичная история с Новороссийском», – воинствовал Луценко.

