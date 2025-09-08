Лавров: Решили Россию наказывать, а подорвали доверие к доллару

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США сами подорвали роль доллара как мировой резервной валюты.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на встрече со студентами МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американские руководители давно говорили, обращаясь ко всем членам международного сообщества: доллар это не американская собственность, а всемирное благо, мы его предоставляем, чтобы мировая финансовая система работала гладко и максимально эффективно и экономно, принося выгоду всем странам. То, что администрация Байдена начала делать с долларом, используя его как оружие, уже тогда насторожило многих и заставило думать — в большинстве случаев молча, но всерьез – о том, как обезопасить себя от подобных выкрутасов в будущем? Решили Россию наказывать, обрезав ей доступ к долларовым расчетам. А кто знает, на кого следующая администрация обидится и решит, что те неправильно себя ведут?» – сказал Лавров.

Поэтому, считает министр, тенденция к созданию альтернативных платежных платформ и логистических механизмов в мире развивается.

«Не зря Дональд Трамп, когда еще баллотировался в ходе президентской кампании, очень серьезно критиковал Байдена за то, что он поставил под угрозу роль доллара как мировой резервной валюты, которая всех устраивала и обеспечивала вращение всех шестеренок мировой экономики. Это правда. Злоупотребление ролью своей валюты подрывают доверие к ней», – сказал Лавров.

При этом он полает, что пока новая администрация Белого дома выводов из ошибок предшественников не сделала.