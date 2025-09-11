Киевский политолог увидел сходство Украины с Третьим Рейхом накануне краха

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское государство вынуждено террором и репрессиями добиваться от населения воевать, хотя в 2022 году это делалось добровольно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-политолога взбесило одно из заявлений на «Телемарафоне» экс-гауляйтера подконрольной Украине части ЛНР Георгия Туки.

«Он там буквально говорит: «всё идёт к тому, что будут заградотряды, которые будут расстреливать тех, кто будет пытаться бежать, мол, готовьтесь». Тука, ты это серьёзно говоришь? …Почему появляется такая риторика? Потому что государство фактически расписывается в своём бессилии. Оно не может убедить граждан делать то, что они делали в начале войны. Когда не нужно было никаких ТЦК, никаких заградотрядов, никакой все этой тоталитарной херни», – возмущался Романенко.