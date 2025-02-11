Иноагенты Кох и Киселёв разругались в эфире из-за Зеленского
Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох поругался с бежавшим в Киев телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым.
Перепалка произошла в эфире видеоблога Киселева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Кох заявил, что большинство украинцев не хочет воевать, поэтому имеет место массовое дезертирство. Киселев принялся возражать. Кох психанул и сослался на западных экспертов, которые говорят то же самое, «и только Женя Киселев видит очереди в ТЦК». Киселев на это обиделся.
«У тебя постоянное желание меня унизить, представить меня как какого-то балабола. Все, что я ни говорю, это херня. Прислушайся, пожалуйста, ко мне. У меня тоже есть источники информации», – сказал он.
Но Кох не «прислушался», а обозвал Киселева пропагандистом Зеленского.
«Если ты так считаешь, давай, закончим наш эфир и больше к этому возвращаться не будем. Ты занимаешься очевидной про-зеленской пропагандой, а я просто пытаюсь этому оппонировать. Тебе это не нравится. Ты бы хотел, чтобы я поддакивал и говорил, что украинцы все как один готовы продолжать борьбу. А я считаю, что украинцы не хотят воевать, хотят как можно скорее закончить войну», – возражал Кох.
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