Иноагенты Кох и Киселёв разругались в эфире из-за Зеленского

Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох поругался с бежавшим в Киев телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым.

Перепалка произошла в эфире видеоблога Киселева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кох заявил, что большинство украинцев не хочет воевать, поэтому имеет место массовое дезертирство. Киселев принялся возражать. Кох психанул и сослался на западных экспертов, которые говорят то же самое, «и только Женя Киселев видит очереди в ТЦК». Киселев на это обиделся.

«У тебя постоянное желание меня унизить, представить меня как какого-то балабола. Все, что я ни говорю, это херня. Прислушайся, пожалуйста, ко мне. У меня тоже есть источники информации», – сказал он.

Но Кох не «прислушался», а обозвал Киселева пропагандистом Зеленского.