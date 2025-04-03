Президент США Дональд Трамп испытывает страх перед Россией и лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соображение, на котором строится мировоззрение Трампа, – это его собственное убеждение, будто бы Россию невозможно победить военным путем. Здесь даже не имеет значения то, что Россия – ядерная держава. Он говорит: они победили Наполеона и Гитлера. И тот, и другой случай имели место тогда, когда Россия и СССР не были ядерным государством. Именно потому, что Россию невозможно победить, с точки зрения Трампа, помогать Украине не имеет смысла», – сказал Илларионов.

Он считает, что Трамп имеет «явную личную заинтересованность в России и полную незаинтересованность в Украине». Илларионов обратил внимание на то, что если раньше Трамп отказывался признавать права России на освобожденные территории, то сейчас он говорит, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский должен «удовлетворить пожелания Путина» в том числе по территориям.

Русофоб считает, что уважение к России, которое испытывает американский президент, отражение его страха перед Путиным.