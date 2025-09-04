Google отстоял Chrome и Android, но есть нюанс. Последствия для России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В эпическом противостоянии между американским Минюстом и «корпорацией добра» Google поставлена важная, но не окончательная точка. Федеральный суд США вынес решение, которое можно назвать компромиссным: Google признан виновным в нарушении антимонопольного законодательства, однако он сохранит контроль над своими ключевыми активами — браузером Chrome и мобильной операционной системой Android. Требования регулятора о принудительной продаже этих активов были отклонены.

Это решение перекликается с недавним судебным вердиктом в ЕС, где Google также оспаривал обвинения в монополизме. Глобальный тренд очевиден: регуляторы больше не намерены мириться с доминирующим положением tech-гигантов, но идут не по пути их дробления, а по пути принуждения к большей открытости и честной конкуренции.

Что требовал Минюст США и почему?

Иск Минюста США был масштабным. Регуляторы утверждали, что Google незаконно поддерживает свою монополию на рынке поисковых систем, используя целый арсенал инструментов. Ключевыми претензиями были:

Эксклюзивные контракты. Гигантские выплаты таким компаниям, как Apple и Mozilla, за то, чтобы поиск Google был предустановленным и единственным вариантом по умолчанию в браузерах Safari и Firefox. Это, по мнению истцов, намеренно отрезало конкурентам доступ к пользователям.

Контроль над точками входа. Браузер Chrome и ОС Android были названы критически важными точками доступа в интернет, где Google может бесконтрольно продвигать свой поисковик, лишая пользователей реального выбора.

Закрытые данные. Минюст настаивал на том, чтобы Google предоставил конкурентам доступ к огромному массиву поисковых данных, что позволило бы им совершенствовать свои алгоритмы и создавать более качественные продукты.

В качестве радикальной меры регуляторы требовали принудительной продажи Chrome — шага, который, по их замыслу, должен был «раздробить» монополию.

Что постановил суд: победа Google или регуляторов?

Решение суда оказалось, условно говоря, соломоновым, удовлетворив обе стороны лишь отчасти.

В пользу Google:

Главный козырь. Суд отклонил требование о продаже Chrome, согласившись с аргументацией корпорации о том, что браузер не является самостоятельным бизнесом и глубоко интегрирован в ее инфраструктуру. Судья заявил, что в такой продаже нет ничего «естественного».

Сохраняются выплаты партнерам. Google может продолжать платить Apple и Mozilla. Суд справедливо отметил, что запрет этих выплат нанесет партнерам значительный финансовый ущерб, лишив их миллиардных доходов.

В пользу регуляторов и конкурентов:

Признание вины. Суд единогласно постановил, что Google нарушил Закон Шермана, злоупотребив своим доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Запрет эксклюзива. Компании запретили заключать эксклюзивные сделки, которые блокируют доступ конкурентов к каналам дистрибуции.

Обязательство делиться данными. Это ключевое предписание. Google обязан предоставлять таким конкурентам, как Microsoft (Bing), DuckDuckGo, OpenAI и Perplexity, доступ к определенным поисковым данным. Это должно помочь им улучшить свои алгоритмы и искусственный интеллект, повысив конкурентоспособность наравне с Google.

Европейский прецедент и глобальная стратегия

Решение американского суда зеркально отражает итоги аналогичного спора в ЕС. Там Google также не принудили продавать активы, но обязали внедрить механизм «выбора по умолчанию» (Choice Screen). При настройке нового Android-устройства в Европе пользователь видит экран с вариантами поисковых систем и браузеров. Google обязан информировать конкурентов, как попасть в этот список, и обеспечивать честные условия.

Американское решение идет еще дальше, затрагивая не только интерфейс выбора, но и технологическую основу конкуренции — данные.

Реакция на решение суда была предсказуемой. Google, через вице-президента по регулированию Ли-Энн Малхолланд, выразил удовлетворение сохранением своей бизнес-модели, но также и озабоченность по поводу новых правил, которые могут «затронуть пользователей и их конфиденциальность».

Конкуренты, в лице CEO DuckDuckGo Габриэля Вайнберга, назвали решение половинчатым. Они убеждены, что Google сохранит достаточно рычагов для сдерживания конкурентов, и призвали к более жесткому вмешательству в конфликт Конгресса США.

Минюст США пока не решил, будет ли он обжаловать решение в попытке добиться более строгих санкций.

Сам Google намерен обжаловать часть вердикта о признании компании монополистом. Юристы прогнозируют, что эта битва может дойти до Верховного суда США, а это означает, что финальный аккорд в этом деле прозвучит еще не скоро.

В общем, эпоха бесконтрольного владычества Big Tech на просторах интернета подходит к концу. Новой нормой становятся прозрачность, открытость данных и реальный выбор для пользователя, навязанный tech-гигантам силой закона.

Но это, так сказать, в глобальном масштабе.

Решение суда США по делу Google имеет для России символическое, опосредованное, но важное значение, а не прямое юридическое или мгновенное действие.

Прямое влияние на пользователей и бизнес в России. Увы, минимальное. Все дело в вопросе юрисдикции. Решение суда США обязательно к исполнению на территории США. Оно не имеет прямой юридической силы в России. Google будет вынужден менять свои правила работы в США.

Поэтому российские пользователи и разработчики могут получить:

Больше выбора поисковиков. Если Google обяжут давать возможность легко выбирать поисковую систему по умолчанию на Android-устройствах (как это уже сделано в Европе), эта практика может получить прописку и в Россию.

Другие предустановленные приложения, вроде возможности удалять навязанные приложения Google или выбирать альтернативы. Наверняка многие пользователи сталкивались с ситуацией, когда их новенькие смартфоны с ОС Android оказывались напичканы мусорными гуглосервисами, толком не работающими в нашей стране, без которых легко обойтись, но нелегко избавиться неискушенному пользователю.

Ускорение движения в сторону «цифрового суверенитета» и импортозамещения. Это, пожалуй, самое главное значение для России. Россия получит мощный идеологический аргумент в пользу национальной политики ограничения зарубежных IT-гигантов (например, борьба с Apple и Google за предустановку отечественного софта, со штрафами за нарушение антимонопольного законодательства).

Окно возможностей для российских компаний. Ослабление монополии Google на глобальном уровне (особенно в ключевых сегментах, как магазины приложений и поиск) теоретически открывает больше возможностей для продвижения российских аналогов (например, магазина приложений RuStore, поисковой системы «Яндекс») на международной арене, хотя санкционный режим пока что сильно ограничивает эти возможности.

Разделение интернета. Процесс против Google — это часть общего тренда на фрагментацию глобального интернета («splinternet»). Разные юрисдикции (ЕС, США, Китай, Россия) устанавливают свои правила игры для tech-гигантов. Решение суда США подтверждает, что эпоха единых правил для всего мира, диктуемых Кремниевой долиной, заканчивается. Россия здесь — один из активных участников этого процесса, и решение США косвенно подтверждает справедливость ее курса на построение национального цифрового пространства.