Генерал ВСУ: Мы врем, что наступление русских провалилось

Игорь Шкапа.  
04.09.2025 13:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 759
 
Война, Дзен, Пропаганда, Украина


Украинский официоз врёт, утверждая, будто российское наступление провалилось и остановлено.

Об это в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Украинский официоз врёт, утверждая, будто российское наступление провалилось и остановлено. Об это в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Враг сделал четкую и быструю перегруппировку на определенных участках. И эти участки заслуживают внимания. И военные знают об этих участках. Это в первую очередь Купянское, Лиманское, Краматорское, Покровское, Добропольское, Запорожское направление. У них есть силы, средства, которые они перекинули на эти участки. Я говорю, что они получили в огромном количестве нужное количество им дронов – как дневных, так и ночных, с оптоволокном и с другими нюансами управления», – заявил генерал.

По его словам, у ВС РФ «есть чем начинать наступление».

«Очередное хайпование, что [у русских] все провалилось, привело к тому, что украинцы достаточно серьезно расслабились. И это вообще было смешно. На хрен было хайповать и самим себе убивать надежду, чтобы через два-три дня начинать себе накручивать, что все, оказывается, не так хорошо. Мы сами себе врем, а потом сами в этом разочаровываемся. И это очередной провал информационной политики со стороны властей», – сказал Кривонос.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить