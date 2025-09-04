Украинский официоз врёт, утверждая, будто российское наступление провалилось и остановлено.

Об это в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

«Враг сделал четкую и быструю перегруппировку на определенных участках. И эти участки заслуживают внимания. И военные знают об этих участках. Это в первую очередь Купянское, Лиманское, Краматорское, Покровское, Добропольское, Запорожское направление. У них есть силы, средства, которые они перекинули на эти участки. Я говорю, что они получили в огромном количестве нужное количество им дронов – как дневных, так и ночных, с оптоволокном и с другими нюансами управления», – заявил генерал.

По его словам, у ВС РФ «есть чем начинать наступление».