Генерал ВСУ: Мы врем, что наступление русских провалилось
Украинский официоз врёт, утверждая, будто российское наступление провалилось и остановлено.
Об это в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Враг сделал четкую и быструю перегруппировку на определенных участках. И эти участки заслуживают внимания. И военные знают об этих участках. Это в первую очередь Купянское, Лиманское, Краматорское, Покровское, Добропольское, Запорожское направление. У них есть силы, средства, которые они перекинули на эти участки. Я говорю, что они получили в огромном количестве нужное количество им дронов – как дневных, так и ночных, с оптоволокном и с другими нюансами управления», – заявил генерал.
По его словам, у ВС РФ «есть чем начинать наступление».
«Очередное хайпование, что [у русских] все провалилось, привело к тому, что украинцы достаточно серьезно расслабились. И это вообще было смешно. На хрен было хайповать и самим себе убивать надежду, чтобы через два-три дня начинать себе накручивать, что все, оказывается, не так хорошо. Мы сами себе врем, а потом сами в этом разочаровываемся. И это очередной провал информационной политики со стороны властей», – сказал Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: