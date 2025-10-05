Армия из 670 тысяч мигрантов-нелегалов пытается навязать России свои законы – Кабанов

Вадим Москаленко.  
05.10.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 869
 
Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм, экстремизм


В России всё ещё остаются более 600 тысяч нелегальных мигрантов.

Об этом в эфире The Duran в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России всё ещё остаются более 600 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прошло 10 сентября. Все пугали, что кто из нелегальных мигрантов не легализуется к этому времени, вот списки у нас есть, снимем амнистию, которая была введена до 10 сентября.

Было 700 с чем-то тысяч, а сейчас их осталось 670 тысяч. И они не собираются никаким образом легализовываться. Отсюда вопрос – а дальше что?

Есть ли у нас деньги на выдворение этих незаконно находящихся в нашей стране граждан иностранных государств? Есть ли у нас силы и средства – технические, человеческие, сотрудники? И готовы ли мы пойти на такие решения в отношении других государств, прежде всего Средней Азии?

Потому что вопрос принципиальный. Если мы сегодня не покажем, что в России работает законодательство, они так и будут плевать на наши законы. А 670 тысяч человек – это целая армия, которая навязывает нам свои правила поведения», – сказал Кабанов.

«Это путь в никуда. Я не хочу, чтобы наша страна шла по пути Европы, Британии, Германии, Франции. Потому что это всё погибшие цивилизации, в которых сидит зажравшаяся элита и управляет этими потоками. Им наплевать, скольких изнасиловали, и что происходит в обществе», – резюмировал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить