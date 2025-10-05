Армия из 670 тысяч мигрантов-нелегалов пытается навязать России свои законы – Кабанов

В России всё ещё остаются более 600 тысяч нелегальных мигрантов.

Об этом в эфире The Duran в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прошло 10 сентября. Все пугали, что кто из нелегальных мигрантов не легализуется к этому времени, вот списки у нас есть, снимем амнистию, которая была введена до 10 сентября.

Было 700 с чем-то тысяч, а сейчас их осталось 670 тысяч. И они не собираются никаким образом легализовываться. Отсюда вопрос – а дальше что?

Есть ли у нас деньги на выдворение этих незаконно находящихся в нашей стране граждан иностранных государств? Есть ли у нас силы и средства – технические, человеческие, сотрудники? И готовы ли мы пойти на такие решения в отношении других государств, прежде всего Средней Азии?

Потому что вопрос принципиальный. Если мы сегодня не покажем, что в России работает законодательство, они так и будут плевать на наши законы. А 670 тысяч человек – это целая армия, которая навязывает нам свои правила поведения», – сказал Кабанов.