Антитрамповская истерия украинцев хорошо оплачивается
Шквал публикаций в соцсетях от украинских пользователей с оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа не является спонтанным. Это дорогая политтехнология.
Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил в интервью Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне очень интересно наблюдать. Ради спортивного интереса подсчитываю. Если бы украинцы избирали Трампа президентом Украины, я бы все понял: закошмарить, обнулить. Он скоро отставит позади себя Путина и будет номер один по непопулярности. Он и психически больной человек и циничный барыга. Это же стоит денег. Такая массированная кампания. По моим подсчетам за десятку лямов баксов ввалено в закошмаривание Дональда Федоровича», – сказал Золотарев.
Он предполагает, что помимо украинцев антитрамповскую кампанию могли профинансировать американские демократы.
Параллельно в сети Х, принадлежащей Илону Маску нарстает кампания против утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.
«После того, как Владимир Александрович с сотоварищи решили влючиться в антитрамповский интернационал, в сети Х стали перепощивать ролики от рояля до члена на лбу, который намалевал Вова Петров. С хорошим английским. Может, чат джи-пи-ти в помощь. Но стоит отметить, что не халтурят», – сказал Золотарев.
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