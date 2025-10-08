Насильственная мобилизация фактически превратила украинскую армию в преступную организацию.

Об этом в беседе с переехавшей в Испанию украинской журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущая заметила, что шокирована обнародованной ГБР информацией, что в Покровском районе командир ВСУ использовал подчиненных для строительства своей дачи и киоска по продаже шаурмы, в котором сами же и работали по руководством жены офицера.

При это она заметила, что сами солдаты явно не были против такого и получали боевые выплаты.

«Понятно, что военнослужащим, чем их пустят на мясо, лучше резать мясо в шаурмятне, но такие случаи не единственные. Увы, это то, что разлагает, деморализует армию. Я много раз говорил о том, что такой кратный рост численности ВСУ в геометрической прогрессии не мог не привести к тому, что все те пороки, которыми страдает наше общество, когда путают личное, частное, с общественным, берут мзду, просто воруют или гнобят людей ни за что, все это неизбежно пришло в армию», – отметил он.

По его словам, подобного практически не было до 2022 года, когда армия по большей части была контрактной.