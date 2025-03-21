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Украинцам пора осознать, что они не смогут сейчас захватить потерянные территории, подписать мирное соглашение – и готовиться к реваншу.

Об этом в интервью каналу «Trigger nometry» заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Трампа хочет от Украины признания военной реальности, и того, что ради мира полезно признать, что они не могут сразу вернуть себе все территории, утраченные с 2014 года. То есть, они не могут сразу вернуть себе Украину, хотя для многих украинцев даже это ужасно признавать», – трепался Джонсон.

Он подчеркнул, что Украина должна отложить захват потерянных территорий «на потом».