Украинцы никогда не откажутся от претензий на Донбасс и Крым – Джонсон
Украинцам пора осознать, что они не смогут сейчас захватить потерянные территории, подписать мирное соглашение – и готовиться к реваншу.
Об этом в интервью каналу «Trigger nometry» заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Администрация Трампа хочет от Украины признания военной реальности, и того, что ради мира полезно признать, что они не могут сразу вернуть себе все территории, утраченные с 2014 года.
То есть, они не могут сразу вернуть себе Украину, хотя для многих украинцев даже это ужасно признавать», – трепался Джонсон.
Он подчеркнул, что Украина должна отложить захват потерянных территорий «на потом».
«Это ужасно, но Путин должен сохранить контроль над этой территорией. И ради мира украинцы, похоже, готовы смириться с этим, понимая, что они не отказываются от своих претензий, от своих законных прав на эту территорию», – добавил Джонсонюк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: