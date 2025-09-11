Украина сама вызвалась воевать с РФ вместо НАТО – галичанин-русофоб высмеивает комика Зеленского

Игорь Шкапа.  
11.09.2025 16:59
  Киев
С первого дня войны Украина давала понять, что способна самостоятельно победить Россию, требуя взамен от Запада лишь денег и потока оружия.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина с самого начала войны вызывалась вместо Запада воевать, отстаивать весь европейский континент на западные деньги и западное оружие. Так было с первого дня. И такова была официальная государственная позиция как раз Украины, украинского руководства, которое отмечало, что вашего участия не нужно, мы все сами. Вы нам только давайте чемоданы денег и железо, а мы дальше уже поборем орду и так далее, и так далее, что длится уже четыре года», – указывает галичанин.

При этом он называет НАТО «альянсом мира, а не войны», с сарказмом заметив, что украинцы считают себя специалистами в войне.

«Правда в том, что она беспросветная, без решения… И чем дальше, тем хуже ситуация, а не улучшается. Но бог с ним. Мы не учитываем, что НАТО создано как альянс мира и сохранности. Целью НАТО не является героически вести войну», – мрачно язвит Дроздов.

