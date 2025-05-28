«Ты же обещал»: Мерца спросили в лоб о Таурусах – он предложил схему
Германия поможет Украине наладить своё ракетное производство, однако открыто говорить о передаче «Таурусов» пока не готова.
Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уважаемый канцлер, так что же с Таурусами? Когда вы были в оппозиции, вы выступали за это, и мы, представители украинской диаспоры, думали, что это вопрос времени. Скажите, мы услышим о поставках Таурусов?», – спросила журналистка.
Однако Мерц не дал точного ответа, а начал юлить и рассказывать о «сотрудничестве».
«Сегодня будет подписано соглашение между нашими министрами обороны, там идёт речь о тесном сотрудничестве в изготовлении дальнобойного оружия. Мы хотим, чтобы это было общее производство.
Мы позаботимся, чтобы ВСУ получили всё, что им нужно, чтобы Украина успешно защищалась», – добавил канцлер.
Многим на Украине позиция немецкого канцлера не понравилась.
«Есть шанс, что до конца войны немцы так и не узнают, дадут они нам Таурусы или нет», – написал в своём канале депутат Рады Максим Бужанский.
«То есть, фактически, он хочет, чтобы оружие изготавливалось на территории Украины, и Украина сама решала, как его применять», – написал депутат Рады Алексей Гончаренко.
В свою очередь, российский военкор Поддубный считает, что это может быть прикрытием для немецких поставок.
«Украина всё ещё располагает собственными производственными мощностями для выпуска подобной военной продукции.
Украинские конструкторы вполне могут получить от немецких коллег готовые технологии, после чего на чуть доработанное изделие будет прикреплен шильдик «Made in Ukraine». С учётом того, что Берлин хочет засекретить номенклатуру военных поставок Украине, такой способ легализации немецких ракет вполне возможен», – написал Поддубный в своём канале.
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