«Ты же обещал»: Мерца спросили в лоб о Таурусах – он предложил схему

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Германия поможет Украине наладить своё ракетное производство, однако открыто говорить о передаче «Таурусов» пока не готова.

Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемый канцлер, так что же с Таурусами? Когда вы были в оппозиции, вы выступали за это, и мы, представители украинской диаспоры, думали, что это вопрос времени. Скажите, мы услышим о поставках Таурусов?», – спросила журналистка.

Однако Мерц не дал точного ответа, а начал юлить и рассказывать о «сотрудничестве».

«Сегодня будет подписано соглашение между нашими министрами обороны, там идёт речь о тесном сотрудничестве в изготовлении дальнобойного оружия. Мы хотим, чтобы это было общее производство. Мы позаботимся, чтобы ВСУ получили всё, что им нужно, чтобы Украина успешно защищалась», – добавил канцлер.

Многим на Украине позиция немецкого канцлера не понравилась.

«Есть шанс, что до конца войны немцы так и не узнают, дадут они нам Таурусы или нет», – написал в своём канале депутат Рады Максим Бужанский.

«То есть, фактически, он хочет, чтобы оружие изготавливалось на территории Украины, и Украина сама решала, как его применять», – написал депутат Рады Алексей Гончаренко.

В свою очередь, российский военкор Поддубный считает, что это может быть прикрытием для немецких поставок.