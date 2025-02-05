«Теракт с этническим подтекстом против патриотов России» – Дугин об убийстве Саркисяна
Взрыв в центре Москвы, в результате которого в больнице скончался основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян – это теракт, направленный на устрашение.
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безусловно, речь идёт о целенаправленной, точечной акцией запугивания, причём, с этническим подтекстом, потому что это армянская группа патриотов России, которые героически сражаются на фронтах СВО. И лидера, символическую фигуру этого движения, было принято решение уничтожить Зеленским и его западными покровителями. Очередной дерзкий пример теракта, которым, честно говоря, удивить нас невозможно.
Мы прекрасно понимаем, что Украина – это не государство, а террористическая организация, единственные их методы при поражении на остальных направлениях – это террор. Конечно, удручает, что это происходит в центре Москвы, столицы. И явно это было направлено на устрашение и русских добровольцев, и особенно армян и других групп этнических, которые чувствуют себя патриотами России», – сказал Дугин.
Он признает, что не знает, как можно защититься от украинского террора.
«Наверное, мы что-то делаем, иначе этих терактов было бы намного больше. Но всё время остаётся ощущение, что мы что-то упускаем… Можно было бы сказать: хватит с ними [сюсюкаться?] –как-то так, да, но мы и так этого уже давно не делаем. Просто теперь степень внутренней мобилизации, степень мобилизации оборонной психологии, оборонного сознания, военной психологии, если угодно, должна быть возведена на новый уровень», – добавил философ.
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