Си Цзиньпин несколько раз переиграл Трампа
В жестком тарифном поединке с Китаем США потерпели поражение.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил с профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский
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«Трамп не хозяин своему слову, у него семь пятниц на неделе. В жестком тарифном поединке с Китаем США, как выразился бывший чиновник американского Минторга Билл Райнш, «моргнули первыми», председатель Си переиграл Трампа несколько раз. Это касалось и пошлин на электронику, и обещаний «агрессивно» отзывать визы у студентов из КНР, и так далее. Ничего в итоге не вышло и из грозного обращения главы Белого дома к Пекину: «Пусть они приедут сюда, и мы подпишем сделку». Тем самым Трамп и его администрация теряют авторитет», – сказал экономист в интервью «Московскому комсомольцу».
При этом он считает, что пока напряженность в отношениях Китая и США сохраняется.
«Если она и спала, то временно, поскольку общая нацеленность Трампа и его администрации против Китая носит фундаментальный и долгосрочный характер. Признаков серьезного замирения я пока не вижу», – резюмировал Портанский.
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