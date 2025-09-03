Рютте привлёк невменяемого президента Эстонии – пугать Россию

Константин Серпилин.  
03.09.2025 20:21
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 188
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Европейцы не отказываются от попыток расширения НАТО на территорию Украины, хотя именно это стало одной из главных причин российской СВО.

Свою невменяемую позицию в очередной раз сегодня подтвердили на совместной пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте и президент Эстонии Алар Карис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем и согласны с тем, что Россия остаётся серьёзной и прямой угрозой», – сказал Рютте.

Карис пообещал:

«Начиная со следующего года мы будем тратить на оборону более 5%… Поэтому Эстония продолжит поддерживать Украину на пути к членству в НАТО… Украина сделает НАТО сильнее, а Европу безопаснее», – вещал эстонец.

Угрозы прибалтийских лимитрофов выглядят грозно лишь на бумаге, пояснил «ПолитНавигатору» бывший депутат Рижской думы, эксперт Института стран СНГ Руслан Панкратов:

«ВВП Эстонии составляет всего $42,76 млрд в 2024 году. При планируемых 5,4% это даёт нам $2,31 млрд на оборону — сумму, которую Пентагон тратит примерно за 2-3 дня…

На $2,3 млрд Эстония теоретически может приобрести: 12 комплектов HIMARS (по 6 установок каждый) — внушительно звучит, пока не вспомнишь, что у России таких сотни. Или 289 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм — хватит на два дня интенсивных боевых действий в стиле украинского конфликта».

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что заявления Алара Кариса о военной мощи Эстонии представляют собой классический пример государственного пиара, рассчитанного исключительно для внутреннего потребителя и западных хозяев.

«Ведь. по сути, Эстония тратит на оборону больше в процентном отношении не потому, что она сильна, а потому, что она мала. Это всё равно, что хвастаться тем, что карликовый пудель тратит на корм больший процент от массы тела, чем немецкая овчарка».

