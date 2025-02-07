«Русские пришли надолго»: украинцы жалуются, что надежда вернуть ЗАЭС все призрачнее
Россия уже начала постройку линий электропередач, свидетельствующую о намерении длительной эксплуатации ЗАЭС.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запорожская АЭС критически важна для украинской энергосистемы. Учитывая, что это самая мощная станция, и учитывая куст, который она охватывает. Россияне, захватив ЗАЭС, они же прекрасно понимали, что для них захват этого объекта имеет двойное значение. С одной стороны, они рассчитывают на потенциал этого куста для обеспечения захваченных территорий. Но, с другой стороны, это серьезный удар в спину по национальной энергосистеме, когда можно не бомбить, а когда можно просто отключить важнейший источник.
Поэтому я не сомневаюсь, что торги вокруг будущего ЗАЭС будут одним из важнейших элементов в меню, если начнутся переговоры, когда начнется сведение позиций. Возможно, такие торги уже начинались», – сказал Ермолаев.
Тем не менее, эксперт убеждён, что Москва не станет возвращать Украине электростанцию.
«Можно ли рассчитывать на то, что Кремль пойдет на уступки? Мне кажется, это крайне маловероятно. Есть информация о том, что там уже начали подгоняться стратегические линии электропередач, началась стройка. А во-вторых, я думаю, что независимо от той правовой формулы, которая может обсуждаться в случае остановки военной действия, какая-то же будет правая формула статуса территорий. Украина не согласится на признание этих территорий, как российских. Россия будет настаивать на признании. Тут будет, по всей видимости, полное несовпадение. Будет, вероятно, какой-то переходный период.
Но во рамках этого всего, Запорожская АЭС, мне кажется, Кремлем не будет рассматриваться как элемент торгов», – добавил политолог.
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