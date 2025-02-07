«Русские пришли надолго»: украинцы жалуются, что надежда вернуть ЗАЭС все призрачнее

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Россия уже начала постройку линий электропередач, свидетельствующую о намерении длительной эксплуатации ЗАЭС.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запорожская АЭС критически важна для украинской энергосистемы. Учитывая, что это самая мощная станция, и учитывая куст, который она охватывает. Россияне, захватив ЗАЭС, они же прекрасно понимали, что для них захват этого объекта имеет двойное значение. С одной стороны, они рассчитывают на потенциал этого куста для обеспечения захваченных территорий. Но, с другой стороны, это серьезный удар в спину по национальной энергосистеме, когда можно не бомбить, а когда можно просто отключить важнейший источник. Поэтому я не сомневаюсь, что торги вокруг будущего ЗАЭС будут одним из важнейших элементов в меню, если начнутся переговоры, когда начнется сведение позиций. Возможно, такие торги уже начинались», – сказал Ермолаев.

Тем не менее, эксперт убеждён, что Москва не станет возвращать Украине электростанцию.