Полагать, что России нужно какое-то официальное признание Крыма со стороны США наивно.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед нашим эфиром стало известно, что в интервью в одном из французских изданий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков четко сказал, что для завершения войны украинские войска должны покинуть территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. То есть те части территорий, которые контролируются сегодня украинским правительством. То есть позиции России не изменились ни на йоту. И речь не идет о том, чтобы Соединенные Штаты признали Крым российским.

Я не думаю, что вообще русских это сильно беспокоит. Я думаю, что им нужно одержать победу на земле, а не на бумаге. Они прекрасно понимают, что любой новый президент Соединенных Штатов может нивелировать решение президента Трампа, если, тем более, оно не будет проголосовано в конгрессе, за 15 минут. Просто в первый день своего президентства выйдет и скажет: «Я отменяю решение о признании Крыма российским, потому что это оккупированная Россией территория, все американцы разделяют мою точку зрения». И что он сделает? Ничего. Если считать, что в Москве этого не понимают, то это очень странно», – заявил Портников.