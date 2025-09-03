Путин предупредил о последствиях незаконного изъятия арестованных российских резервов

Присвоив замороженные российские активы, Запад собственными руками ускорит разрушение глобальной финансовой системы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты попросили прокомментировать продолжающиеся попытки Запада присвоить замороженные российские активы.

«Кто-то хочет забрать, кто-то не хочет. Те, кто поумнее, не хотят. Без всякой иронии и без того, чтобы наехать на тех, кто поглупее. Просто те, кто поумнее – это люди, которые занимаются финансами, экономикой.

Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической финансовой деятельности. И нанесёт огромный вред всей мировой экономике и международным финансам», – сказал Путин.