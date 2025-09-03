Путин предупредил о последствиях незаконного изъятия арестованных российских резервов

Максим Столяров.  
03.09.2025 18:32
  (Мск) , Пекин
Просмотров: 884
 
Беспредел, Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина, Финансы


Присвоив замороженные российские активы, Запад собственными руками ускорит разрушение глобальной финансовой системы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты попросили прокомментировать продолжающиеся попытки Запада присвоить замороженные российские активы.

«Кто-то хочет забрать, кто-то не хочет. Те, кто поумнее, не хотят. Без всякой иронии и без того, чтобы наехать на тех, кто поглупее. Просто те, кто поумнее – это люди, которые занимаются финансами, экономикой.

Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической финансовой деятельности. И нанесёт огромный вред всей мировой экономике и международным финансам», – сказал Путин.

«И так уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов.

А в этом случае экономический сепаратизм будет только усиливаться, и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен», – подытожил президент.

