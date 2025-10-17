Прежде чем обкладывать налогами за бездетность, уберите хотя бы утильсбор для многодетных – Живов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Логичнее и куда эффективнее было бы сначала улучшить жизнь многодетным семьям, а потом уже дискутировать о налоге на бездетность.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный публицист, бывший доброволец подразделения «Эспаньола» Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если вы хотите брать налог на бездетность, начните многодетным родителям больше помогать. Например, сейчас хотят ввести безумный утильсбор. Отложили? На месяц. Видимо, какой-то дилер забыл завезти большую партию, ждут, когда завезёт. Послушайте, если вы вводите конский налог на утильсбор, хотя бы уберите его для многодетных родителей. Хоть так помогите многодетным. Двое детей – скидка с утильсбора, трое – не платишь. Ветеран СВО, ногу потерял на войне – тоже пусть не платит. Сделайте вы скидки для людей, которых вы хотите продвигать. Президент сказал: две задачи в стране – победа в СВО и демография. Надо демографии помогать хотя бы скидками. Сейчас пытаются раздавать какие-то копеечки на это-на то, все эти копеечки надо администрировать – огромный аппарат сидит, получает зарплату. Зачем? Если можно просто», – предложил Живов.