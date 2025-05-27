Полковник СБУ: Варианты окончания войны для Украины становятся все более ужасными

Вадим Москаленко.  
27.05.2025 12:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 708
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Перед Украиной стоит выбор между плохим и очень плохим вариантами.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военные аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед Украиной стоит выбор между плохим и очень плохим вариантами. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас русские зашли на территорию Сумской области, где-то на 8 или 9 километров. Это означает, что есть ли по линии боевого соприкосновения может быть два варианта. Первый вариант – жесткий, бескомпромиссный: что заняли, то и ваше. То есть разграничение по линии.

Есть компромисс – из Сумской, Харьковской области они уходят, из Донецкой мы отводим войска, там начинает работать переходная администрация, гражданская администрация, полиция, всё, что связано с невоенной составляющей», – сказал Стариков.

Он называет вышеприведенный вариант «компромиссным».

«А самый плохой вариант – эта зона 10 километров, и мы дальше отходим, то есть от Харькова все вниз идет. То есть войска, а я же сам харьковчанин, я знаю, что там, какие воинские части и тому подобное, все, что связано с Харьковом и вниз туда.

Это будет жесткий вариант и очень плохой. У нас есть два варианта. Плохой и очень плохой. И ужасный, о котором я даже не хочу говорить, потому что слово материальное», – подытожил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить