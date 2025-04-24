Песков назвал главное условие для мгновенного завершения войны – интервью Le Point

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Кремль назвал свое главное условие для мгновенного завершения войны. Так интерпретируют на Западе свежее интервью пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова французскому изданию Le Point, которое было дано на русском языке и полностью снято на видео.

«В то время как Франция, являющаяся членом Европейского союза, рассматривается Кремлем как «недружественное» государство за введение санкций против России — Дмитрий Песков, верный пресс-секретарь Владимира Путина с 2008 года, который не давал интервью французским СМИ с апреля 2022 года, более часа принимал Le Point в огромном зале заседаний в здании администрации президента недалеко от Кремля», – говорится в публикации.

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«Пресс-секретарь обращается ко всему миру, но он также льстит тем россиянам, которые видят в этой несгибаемости преимущество и предмет гордости. В то же время пресс-секретарь Кремля предупреждает всех остальных, кто разочарован тем, что военный конфликт до сих пор не закончен, и опасается, что после окончания пасхального перемирия (которое российская сторона не согласилась продлить) потенциальная остановка переговорного процесса может привести к новой военной эскалации», – добавляет издание.

В разговоре с журналистской издания Песков заявил, что война может быть немедленно прекращена, если Киев согласится вывести войска с территории четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые РФ включила в свой состав по итогам прошедших там референдумов.

«Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемые части России», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности быстрого урегулирования конфликта.

Далее – часть прямого диалога:

— Почему Россия не согласилась на полное прекращение огня, предложенное Дональдом Трампом?

— Путин поддерживает эту идею, но прежде чем мы пойдем дальше, нам нужно ответить на несколько конкретных вопросов. Если бы прекращение огня произошло сегодня, прекратила бы Франция завтра поставлять Киеву боеприпасы, оружие, ракеты и системы ПВО? А как насчет Великобритании? Все военные обозреватели отмечают, что динамика на фронте складывается в пользу России, которая владеет инициативой на местах. До февраля 2022 года, когда Путин предложил переговоры, мы хотели решить все мирным путем… Сегодня мы говорим с американцами о мире, а европейцы требуют войны! Мы хотим достичь наших целей. Мирным или военным путем мы их достигнем.

— Разве они уже не достигнуты?

— Пока нет. И они не изменились с начала войны.

— В чем же они заключаются?

— Безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других. Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нам нужен нейтральный статус для Украины. И признание реальности территорий.

— Каковы ваши требования в этом отношении?

— Путин выдвинул их в июле. Не знаю, почему сейчас о них никто не вспоминает. В нашей конституции есть четыре региона. Украинская армия должна уйти оттуда. Если она это сделает, военные действия будут немедленно прекращены.

— По информации агентства Reuters, в проекте соглашения о редкоземельных металлах США потребовали от Украины контроля над газовой сетью Газпрома, которая связывает Россию с Европой. Было бы это выгодно для России?

— Если новый владелец этой инфраструктуры выразит готовность подписать контракт с Газпромом — почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, мы никогда не политизировали его. Газпром, конечно, обсудит это. Мы готовы торговать газом и знаем, что некоторые страны Европы хотят продолжать его покупать. Всё будет решаться на коммерческой основе.

Издание отмечает существующий в российских элитах запрос на финализацию конфликта с Западом:

«Хотя непримиримость импонирует ядру населения, составляющему около 20 %, она раздражает многих представителей элиты, осознающих, что отношения их страны с «коллективным Западом», к которому они все еще считают себя принадлежащими, зашли в тупик. Эти представители элиты хотят вернуться к «нормальным» условиям жизни и ведения бизнеса, и им трудно смириться с тем, что Кремль упускает уникальную, по их мнению, возможность нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном. Существует, наконец, и другая часть российского общества, которая стремится к миру и опасается, что в будущем ей придётся почувствовать эту войну напрямую — на собственном опыте», – отмечают французские журналисты.

В интервью Le Point Песков также озвучил ряд других важных тезисов. В частности, по его словам, Москва не против вести переговоры о мире с Владимиром Зеленским и не настаивает на его отставке, как предварительном условии переговоров.

«Это не одно из наших требований, но, даже если бы сегодня было подписано соглашение с Зеленским, люди могли бы позже выступить на Украине и юридически поставить под сомнение его легитимность», – говорит Песков.

Песков также повторил известный тезис российской дипломатии о зависимости стран ЕС от России:

«Европа не может существовать и быть конкурентоспособной без двух элементов: дешевой безопасности и дешевой энергии. Свою безопасность она получала от США по дешевке. Что касается дешевой энергии, то она получала ее из России».

Наконец, спикер Кремля прояснил московское видение геополитических раскладов в евроатлантическом мире. В частности, то, почему Москва начала диалог с Штатами, а не с Европой:

«Потому что хозяин – это Соединенные Штаты, а Европа тщательно выполняет все, о чем просит хозяин. До этого последние три года мы носили розовые очки. Европа перестала сотрудничать с нами в энергетическом плане против своих собственных интересов».

Песков дипломатично польстил Дональду Трампу: