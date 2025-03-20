Переходят к угрозам. Американский ВПК оставили за бортом нового европейского оборонзаказа.

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ЕС закрывает двери для США в своем распиаренном грандиозном оборонном плане стоимостью 800 миллиардов долларов. Как утверждает европейская версия издания Politico со ссылкой на обнародованные детали финансирования оборонного сектора ЕС, американские производители оружия оказались за бортом европейского оборонзаказа.

Отмечается, что вне этого процесса — по крайней мере, пока — остается и Великобритания.

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Европейский Союз стремится укрепить свой военно-промышленный комплекс, чтобы сдержать Россию и подготовиться к изменению стратегических приоритетов США, -пишет издание.

«Мы должны покупать больше европейского. Ведь это означает укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы», – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, анонсируя программу Readiness 2030.

Чтобы укрепить связи с партнерами, Брюссель привлек к своей инициативе не только членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), но и неевропейские страны, например Южную Корею, и Японию.

Надо сказать, это довольно неуклюжий способ заретушировать нынешнюю неспособность производственных мощностей Европы обеспечить выполнение столь масштабного оборонзаказа, так что по факту его придется докупать на стороне – например, в Азии.

Интересно, что в последние годы около двух третей заказов на оборонную продукцию в ЕС шли к американским компаниям, обеспечивая доминирование интересов заокеанского ВПК в Старом Свете. Теперь ситуацию грозят изменить.

«Мы должны смотреть не только на Россию как на угрозу, но и учитывать глобальные геополитические изменения и то, куда американцы будут направлять свое стратегическое внимание» , – призывает Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Еврокомиссия представила долгосрочную оборонную стратегию в формате «Белой книги» и ряд законодательных инициатив по стимулированию военных расходов и созданию единого оборонного рынка ЕС.

«Мы делаем это не для того, чтобы начать войну, а чтобы подготовиться к худшему и защитить мир в Европе» , – оправдывается верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Основным мотивом укрепления военно-промышленного комплекса Европы остается старая страшилка некоей «российской угрозы». Однако политические изменения в США под руководством президента Дональда Трампа вынуждают ЕС действовать быстрее.

Зависимость от США стала очевидна после того, как Трамп внезапно приостановил поставки оружия и разведданных Украине, заставляя Киев пойти на уступки в переговорах с Россией.

Каллас признает, что Украина ограничена в своих военных действиях из-за зависимости от союзников:

«Они используют оружие, которое не производится в Украине, и это иногда налагает ограничения на его применение…Войско должно действовать свободно», – говорит она.

«Европейская стратегия признает, что США остаются традиционным союзником, но также отмечает, что Вашингтон убежден в необходимости сокращения своей исторической роли основного гаранта безопасности Европы. Конкретной инициативой является обещание Еврокомиссии выделить до 150 миллиардов евро в виде кредитов странам-членам ЕС через новый инструмент SAFE для оборонных расходов. Хотя эти кредиты доступны только членам ЕС, некоторые дружественные страны могут присоединиться к совместным закупкам вооружения. К ним относятся Украина, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, а также страны-кандидаты по вступлению в ЕС», – говорится в публикации.

Пока вне этих договоренностей остаются США и Великобритания, хотя статус Лондона может измениться:

«Мы работаем над тем, чтобы заключить соглашение с Великобританией, и надеюсь, что на саммите в мае мы сможем представить результаты», – пообещала Каллас.

Канада также выразила желание усилить сотрудничество с ЕС, а среди потенциальных партнеров рассматриваются Австралия, Новая Зеландия и Индия.

Кроме того, соглашение запрещает иностранным государствам доступ к засекреченной информации и устанавливает требование, что не менее 65% финансируемых компонентов должны быть европейского происхождения (в эту категорию включены, например, Украина и Норвегия).

Страны могут подать заявки на кредиты до 30 июня 2027, а средства получать до конца 2030 года. Возврат ссуд Еврокомиссии должен происходить в течение 45 лет.

Громкий и интенсивный пиар этой инициативы, конечно, внушает, однако вызывает обоснованный скепсис способность, и без того погрязшего в долгах, экономических проблемах и политических дрязгах ЕС, самостоятельно вытащить себя из болота за волосы и ремилитаризироваться. Да еще и в долг.

Пока что это больше похоже на показаельный фейерверк, чтобы впечатлить охладевших к Европе американцев и заставить их передумать. Типа: «Вернись, милый, я все прощу».