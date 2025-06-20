Новых не нарожают: из Украины массово бегут, чтобы не вернуться, молодые женщины детородного возраста

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Британское издание The Telegraph прогнозирует, что даже в случае скорейшего завершения войны, население Украины может уже никогда не восстановиться до прежнего уровня. «На Украине есть проблема, о которой никто не говорит – молодые женщины массово уезжают из страны», – пишет газета.

«В школьном классе на западе Украины группа подростков думает о своем будущем. Семнадцатилетняя Кира Юхименко всегда планировала поступить в университет у себя на родине, но в перерывах между сдачей выпускных экзаменов в этом месяце она мечтала уехать учиться за границу», – говорится в публикации.

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«Война помогла нам понять, кто мы есть», — сказала она во время дискуссии на уроке английского языка в своей школе «Лицей No 66» во Львове. «Это расширило наши горизонты, а также сделало нас более независимыми».

С начала войны и введения военного положения молодым людям запрещено покидать Украину после 18 лет, однако на женщин этот запрет не распространяется. Такие как Юхименко, могут свободно уезжать, – отмечает издание.

За три года дорогостоящей войны на истощение против России, многие из молодых украинок решили пойти на это, сменив раздираемую войной Родину на европейские города, далекие от угрозы беспилотников и бомб. Немногие вернулись, и с каждым годом таких становится все больше.

«Помимо того, что волна эмиграции является утечкой мозгов – среди тех, кто покидает страну, – это не только утечка мозгов – так и демографическая бомба замедленного действия, существуют реальные опасения по поводу того, кто будет восстанавливать страну после окончания войны, если молодежь страны не вернется», – сетует издание.

Группа из 30 учеников выпускных классов, сидя за партами парами, сама выбрала тему для дебатов: образование и будущие карьерные возможности на Украине. Их учительница, Людмила Макохина, сказала, что многие подумывают об эмиграции.

«Ситуация ухудшается с каждым днем из-за войны, заставляя молодых людей выбирать университеты в Европе, а не в Украине», — сказала она The Telegraph.

Пани Макохина попросила класс поднять руки, если они планируют покинуть Украину после сдачи экзаменов. Три девочки быстро отреагировали, прежде чем несколько других учеников – мальчиков и девочек – нервно рассмеялись и осторожно подняли руки, – так описывает газета настроения среди молодых украинцев.

София, школьница в первом ряду, одетая в кремовый джемпер и золотые серьги-кольца, сказала, что чем дольше продолжается война, тем больше людей хотят уехать.

«Когда началась война, люди были очень воодушевлены», — начала она. «Но прошло много времени, и люди стали более подавленными. Они думают, что в другой стране жизнь лучше».

Учительница английского языка Галина Подгребельна согласна с этим. Комментируя дискуссию позже в небольшой комнате для персонала за кофе, она сказала, что девушки, которые уезжают из Украины, «не видят здесь будущего» и считают, что лучшие возможности для карьерного роста лежат за границей.

Кира, сидевшая в нескольких рядах от нее, сказала, что необходимость бежать из Запорожья в относительно безопасную Львовскую область Украины изменила ее точку зрения.

Поскольку Польша находится всего в нескольких милях от нее, Кира и ее семья начали регулярно посещать эту страну. Это помогло ей представить себе учебу в таком же историческом польском городе Кракове.

Польша приняла больше украинских студентов, чем любая другая европейская страна. Согласно данным, опубликованным агентством «Укринформ», в 2023 году почти 45 процентов от общего числа иностранных студентов университетов в Польше составляли украинцы.

Но данные также свидетельствуют о тревожном росте числа молодых женщин, решивших покинуть Украину и учиться за границей. Число украинских студенток, поступающих в польские университеты, почти удвоилось за год после начала войны, свидетельствуют данные информагентства Radon. А число прибывающих молодых людей увеличилось еще больше.

Привлекательность престижных вузов, безусловно, привлекает молодых украинцев. Но в основном они просто хотят сбежать от войны, отмечает издание.

«Когда у вас есть воздушная тревога или бомбардировки, нет никакого обучения. Вы должны выйти в интернет или в бомбоубежище», – сказала она, Кира. Добавив, что ее лучшая подруга, которая бежала во Львов из Сумской области, также подала документы в университет в Кракове. «Жизнь так сложна», — вздыхает она. «Я не знаю, что будет завтра».

Литва является менее популярным местом для украинских студентов, чем Польша: ее национальная телекомпания LRT сообщает, что в 2024 году в высших учебных заведениях страны обучалось в общей сложности 1 100 украинцев.

Австрийские государственные и частные университеты наблюдают большой украинский спрос на программы бакалавриата. Число студенток удвоилось в период с 2021 по 2023 год, согласно данным, предоставленным Статистическим управлением Австрии, с 223 до 447.

17-летний Тарас Гривна, бывший ученик Львовского физико-математического лицея, оставил семью, чтобы учиться в Венском университете, Австрия. Когда ему исполнится 18 лет, если он пересечет границу обратно на Украину, ему не разрешат вернуться – он будет считаться уклонистом от мобилизации.

Сам Тарас отрицает, что законы Украины о призыве на военную службу повлияли на его выбор, но признается: «Моей семье очень понравилось это решение, потому что мама боится за меня».

По словам Тараса, половина мальчиков из его школьного класса уже уехали в Европу, и почти столько же девочек. «Это действительно большое количество», — сказал он.

«Но мой класс был хорошим. Один из моих друзей сейчас учится в британском университете. Люди уезжают, потому что хотят получить новые знания».

18-летняя Ангелина Калинюк окончила школу в Ивано-Франковской области Украины в 2023 году, а затем поступила в Краковский экономический университет. По ее словам, родители часто пытаются подтолкнуть своих детей к отъезду из Украины.

«Я слышала ситуации, когда ребенок не хочет уезжать, но родители говорят, что это лучший выбор», — сказала она. — «Родители просто хотят, чтобы у их детей была лучшая жизнь».

Светлана Божко, учительница из Львова, до сих пор занимается с Ангелиной через Zoom и переживает, кто будет восстанавливать страну после войны. «Мы теряем много учеников, это так расстраивает». Из 34 учеников ее 11 класса восемь девочек и десять мальчиков планируют покинуть страну в этом году.

Несмотря на то, что не существует конкретного механизма, фиксирующего количество молодых женщин, покидающих Украину, различные показатели показывают, что детское население Украины резко сокращается.

По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время около 2,3 миллиона украинских детей-беженцев живут за пределами Украины, большинство из них в Европе.

Рождаемость на Украине падает, и статистика показывает, что с 2021 года количество учеников, поступающих в школу, сократилось почти на треть в национальном масштабе.

«Эта тенденция сохранится, и к 2029 году количество первоклассников сократится еще на 30 процентов», — говорят в министерстве образования.

Тито Боэри, профессор экономики Университета Боккони и соавтор исследования рынка труда Украины за 2022 год, говорит, что проблема эмиграции в Украине «очень серьезна».