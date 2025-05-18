Новые антироссийские санкции обернутся «кошмарным сном» для Запада – Арестович

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Ещё большее ужесточение санкций будет только сближать Россию с Китаем, которые фактически уже сформировали прочный союз.

Об этом в интервью блогеру Николаю Соболеву рассказал бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать новый пакет санкций ЕС против России.

«Новые санкции толкнут Россию в сторону Китая еще сильнее, и они получат кошмарный сон Европы и Вашингтона. Они [украинское руководство] даже не могут написать, что Си Цзиньпин приехал к Путину, они там выдали совместное заявление. Они его не читали, они не видят, насколько глубоко и принципиально то, что там декларируется, что на уровне позиций, что на уровне символического капитала, что на уровне конкретных вещей, например, по строению ускорителя частиц российско-китайского в Подмосковье. Люди толкают фундаментальную науку», – сказал Арестович.