Не раздел, а зоны оккупации. Келлог утверждает, что в The Times переврали его план

Сергей Рыжов.  
12.04.2025 11:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 674
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Политика, Скандал, СМИ, США, Украина


Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что газета Times исказила его новый план по Украине, о котором уже писал «Политнавигатор».

«Статья в The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях разделения я имел в виду районы или зоны ответственности для союзных сил (без участия войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины», – написал Келлог.

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Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что газета Times исказила его новый план...

Правда, остается не совсем понятным, как, по плану Келлога, сочетается поддержка суверенитета Украины с планами развертывания на ее суверенной территории войск иностранных государств, несущих ответственность за безопасность этих территорий. Насколько нам известно, классическое понимание суверенитета предполагает, что ответственность за безопасность подконтрольной территории – дело самих суверенных стран.

Еще меньше с суверенитетом стыкуются приводимые Келлогом исторические аналогии – с Берлином после Второй мировой войны. Напомним, тогда Германия была разделена именно на зоны оккупации – советскую и англо-американскую. И слова «раздел» применительно к Германии никто не стеснялся.

Так что, сдается нам, Times поняла замысел Келлога совершенно адекватно. Это посланец Трампа сейчас пытается довольно неуклюже переобуться в воздухе.

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