НАТО устремилось к развалу, как горбачёвский СССР – Кущ

Никакие экономические и политические связи не удержат НАТО от развала.

Об этом в эфире видеоблога «UKRLIFE» заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась может ли развалиться Североатлантический альянс.

«Все эти тезисы о сильных связях, в том числе экономических, с одной стороны, кажутся существенными. Но при глубоком рассмотрении не выдерживают критики. Здесь можно применять метод исторической аналогии.

В своё время серьёзные экономические интересы связывали Западную и Восточную Римские империи. Я помню, как когда-то советские политики говорили, что СССР никогда не распадётся, потому что республики очень тесно связаны между собой экономически.

В Европе F-35, а в Советском Союзе был самолёт Антонов, комплектующие к которому производили по всему Союзу. И эта кооперация не удержала Советский Союз от развала», – сказал Кущ.