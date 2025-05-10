«Мы вместе с русскими»: македонцы вышли поддержать Россию 9 Мая

Дмитрий Сергеев.  
10.05.2025 13:21
  (Мск) , Москва
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Балканы, День Победы, Дзен, Македония, Политика, Россия


В столице Македнии Скопье прошла акция, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал координатор международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов.

В столице Македнии Скопье прошла акция, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об...

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По его словам, помимо представителей российского посольства, в мероприятиях приняли участие македонские политики и общественники, выступающие за укрепление дружеских взаимоотношений с Россией.

Пришли почтить память подвиг Красной армии и выразит солидарность с Россией пришли и активисты партии «Родина Македония», которая открыто заявляет о том, что успешное развитие их страны возможно только в тесном союзе с Россией, а не с ЕС и НАТО.

Собравшиеся возложили цветы у памятника, посвящённому Дню Великой Победы, и высказали слова поддержки России.

В руках участники акции держали плакаты с надписями: «Стоп повторению фашизма в Европе!», «Македонцы и русские вместе в антифашистской борьбе», «Благодарность Красной армии за свободную Македонии!».

«Если бы не Красная армия, не было бы сейчас и Македонии! Мы отлично помним, кто победил фашизм в ХХ веке, и будем делать всё от нас зависящее, чтобы это зло не возродилось», – заявил один из руководителей партии «Родина Македония» Зоран Йованчев.

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