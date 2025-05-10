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В столице Македнии Скопье прошла акция, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал координатор международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов.

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По его словам, помимо представителей российского посольства, в мероприятиях приняли участие македонские политики и общественники, выступающие за укрепление дружеских взаимоотношений с Россией.

Пришли почтить память подвиг Красной армии и выразит солидарность с Россией пришли и активисты партии «Родина Македония», которая открыто заявляет о том, что успешное развитие их страны возможно только в тесном союзе с Россией, а не с ЕС и НАТО.

Собравшиеся возложили цветы у памятника, посвящённому Дню Великой Победы, и высказали слова поддержки России.

В руках участники акции держали плакаты с надписями: «Стоп повторению фашизма в Европе!», «Македонцы и русские вместе в антифашистской борьбе», «Благодарность Красной армии за свободную Македонии!».