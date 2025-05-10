«Мы вместе с русскими»: македонцы вышли поддержать Россию 9 Мая
В столице Македнии Скопье прошла акция, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом «ПолитНавигатору» рассказал координатор международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, помимо представителей российского посольства, в мероприятиях приняли участие македонские политики и общественники, выступающие за укрепление дружеских взаимоотношений с Россией.
Пришли почтить память подвиг Красной армии и выразит солидарность с Россией пришли и активисты партии «Родина Македония», которая открыто заявляет о том, что успешное развитие их страны возможно только в тесном союзе с Россией, а не с ЕС и НАТО.
Собравшиеся возложили цветы у памятника, посвящённому Дню Великой Победы, и высказали слова поддержки России.
В руках участники акции держали плакаты с надписями: «Стоп повторению фашизма в Европе!», «Македонцы и русские вместе в антифашистской борьбе», «Благодарность Красной армии за свободную Македонии!».
«Если бы не Красная армия, не было бы сейчас и Македонии! Мы отлично помним, кто победил фашизм в ХХ веке, и будем делать всё от нас зависящее, чтобы это зло не возродилось», – заявил один из руководителей партии «Родина Македония» Зоран Йованчев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: