«Миротворец» Трамп ведет очень хитрую игру

Если Дональд Трамп искренен в своих обещаниях добиться мира, Владимира Зеленского скоро уберут с поста президента.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор интернет-издания «News Front» Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы серьёзно относимся к желанию Трампа установит мир, и не считаем, что это такая игра по публичному выходу американцев из украинского проекта, то у него другого выхода нет. Есть Трамп, который требует срочно прекратить войну и так далее, а есть Зеленский и ряд европейских стран, которые говорят, что войну прекращать не будем.

Если Зеленский идёт строго в разрез с мнением Трампа, значит, Зеленского нужно менять. Почему таким сложным и длительным путём – я не очень понимаю. Если им действительно нужен относительно легитимный орган власти – собирайте оставшихся депутатов, заставляйте проголосовать за нового спикера, этого спикера назначаете исполняющим обязанности президента, и он побежал подписывать чего нужно. Выборы в этом году, если мы верим в искренность Трампа, должны состояться. Зеленского, который саботирует все мирные инициативы, нужно менять, сохранив хоть какой-то элемент легитимности», – сказал Кнырик.