«Миротворец» Трамп ведет очень хитрую игру
Если Дональд Трамп искренен в своих обещаниях добиться мира, Владимира Зеленского скоро уберут с поста президента.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор интернет-издания «News Front» Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы серьёзно относимся к желанию Трампа установит мир, и не считаем, что это такая игра по публичному выходу американцев из украинского проекта, то у него другого выхода нет. Есть Трамп, который требует срочно прекратить войну и так далее, а есть Зеленский и ряд европейских стран, которые говорят, что войну прекращать не будем.
Если Зеленский идёт строго в разрез с мнением Трампа, значит, Зеленского нужно менять. Почему таким сложным и длительным путём – я не очень понимаю. Если им действительно нужен относительно легитимный орган власти – собирайте оставшихся депутатов, заставляйте проголосовать за нового спикера, этого спикера назначаете исполняющим обязанности президента, и он побежал подписывать чего нужно. Выборы в этом году, если мы верим в искренность Трампа, должны состояться. Зеленского, который саботирует все мирные инициативы, нужно менять, сохранив хоть какой-то элемент легитимности», – сказал Кнырик.
Впрочем, он полагает, что со стороны Трампа идет «очень продуманная и грамотная игра».
«Мы забываем, что во время избирательной кампании Трамп был ещё более искренним, он несколько раз сказал, что война уже проиграна. А зачем американцам участвовать в проекте, который уже проигран? И вот, они вроде как из него вышли.
Мы же подобное наблюдали с Минскими соглашениями. Трамп публично говорил про безальтернативность Минских соглашений, и в это самое время кто-то же нашёптывал на ухо бабушке Меркель, как нужно нас обманывать», – добавил эксперт.
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