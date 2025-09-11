Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа».

Об этом прибывший в Минск представитель президента США Джон Коул лично сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом. Он сказал: сделайте это немедленно – решение уже утверждено всеми министерствами и ведомствами», – сказал Коул.

Он также передал Лукашенко личное письмо с доверительной подписью «Дональд» и запонки с изображением Белого дома в подарок.

«Мы очень хотим наладить отношения. Снятие санкций – это только начало. И если мы придем к правильным решениям по лицам, которые удерживаются, я думаю, мы сможем достичь очень многого», – вещал Коул.

«В ответ» Лукашенко сразу же совершил жест доброй воли и помиловал 14 иностранцев, находившихся в белорусских тюрьмах. Позже стало известно, что отпускают на свободу еще 52 оппозиционера, и они уже покинули страну.

«Змагары» называют известные в их среде имена Николая Статкевича и Игоря Лосика, однако узнаваемые за пределами Белоруссии Мария Колесникова и Виктор Бабарико вроде бы остаются сидеть на родине.

Белорусский президент также попросил Коула передать Дональду Трампу благодарность за то, что тот не оставляет попыток остановить украинский конфликт. Их встреча продлилась 5 часов.

«Это и начало отмены санкций против Белоруссии, и признание роли Александра Лукашенко в попытках решить украинский кризис, и возможность гражданам России летать Белавиа из Минска», – написал в своем тгк политолог-иноагент Сергей Марков.

«Надеемся на подвижки в отношениях США и России. Уиткофф для России играет ту же роль, что Коул для Белоруссии, пожелаем успеха и Уиткоффу. В любом случае успех Белоруссии — это успех России», – порадовался политик Олег Царев.

«Снятие американских санкций с «Белавиа» может открыть для наших авиакомпаний некоторые дополнительные возможности в плане обслуживания имеющихся у них «боингов» и закупки запчастей к ним. Американские авиакомпании, очевидно, со временем могут полететь в Минск. Возобновления прямого авиасообщения между Россией и США пока не случилось, но, улететь в перспективе будет можно из аэропорта шаговой доступности», – уточняет публицист Сергей Мардан.

Правда перелеты получатся долгими – через воздушное пространство России, Турции, Азербайджана. Поскольку страны ЕС снимать свои санкции с «Белавиа» не собираются.