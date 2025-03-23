«Как с Косово»: США могут признать все четыре области российскими – Бондаренко

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В 2016 году Украина могла отделаться потерей одного Крыма, а теперь США могут признать российскими ещё четыре области.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СМИ пишут о том, что администрация Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма российской территорией в потенциальном мирном соглашении по Украине. Теперь, что касается Крыма, этот вопрос, наверное, и вовсе обсуждать не будут?», – спросил ведущий.

«На сегодняшний день не обсуждается этот вопрос. Конечно же, Соединенные Штаты могут предложить, что мы признаем Крым, но дело в том, что Россия сейчас будет настаивать на том, чтобы не только Крым, но и четыре области были признаны российскими. То есть, в 2016 году настаивали только на признании российского суверенитета над Крымом, и это было понятно. С того момента поменялись во многом аппетиты у России. Война создала определенные предпосылки для новой реальности. Четыре украинские области включены в Конституцию Российской Федерации», – сказал Бондаренко.

Он понадеялся, что антироссийски настроенные страны ЕС не поддержат Россию в этом споре.