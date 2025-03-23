«Как с Косово»: США могут признать все четыре области российскими – Бондаренко
В 2016 году Украина могла отделаться потерей одного Крыма, а теперь США могут признать российскими ещё четыре области.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«СМИ пишут о том, что администрация Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма российской территорией в потенциальном мирном соглашении по Украине. Теперь, что касается Крыма, этот вопрос, наверное, и вовсе обсуждать не будут?», – спросил ведущий.
«На сегодняшний день не обсуждается этот вопрос. Конечно же, Соединенные Штаты могут предложить, что мы признаем Крым, но дело в том, что Россия сейчас будет настаивать на том, чтобы не только Крым, но и четыре области были признаны российскими.
То есть, в 2016 году настаивали только на признании российского суверенитета над Крымом, и это было понятно. С того момента поменялись во многом аппетиты у России. Война создала определенные предпосылки для новой реальности. Четыре украинские области включены в Конституцию Российской Федерации», – сказал Бондаренко.
Он понадеялся, что антироссийски настроенные страны ЕС не поддержат Россию в этом споре.
«У России отсутствует механизм отторжения этих областей или же передачи их обратно. Поэтому возникает определенная тупиковая ситуация, когда эти области, согласно Конституции Российской Федерации, согласно Конституции Украины, находятся фактически в двойной юрисдикции. То есть они в юрисдикции Российской Федерации де-факто и де-юре. Они остаются записаны в Конституции Украины.
Если Соединенные Штаты признают определенные территории частью Российской Федерации, может быть и ситуация, когда, например, Европа, а особенно Германия, Франция, Великобритания не последуют за Соединенными Штатами, а заявят о том, что они не признают. В принципе, ситуация с Косово тоже, она же аналогичная», – подытожил политолог.
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