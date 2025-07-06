«Историческая катастрофа! Работать некому» – Бортник об украинский демографии
Человеческие потери Украины достигли таких высот, что едва ли с ними удастся справиться даже за много поколений.
Об этом в эфире своего канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое худшее – то, что происходит у нас в демографии. Демографический откат, это действительно у нас историческая катастрофа, которую нам придется, может быть, мы исправим во втором-третьем поколении после нас.
О чем идет речь? Обнародована на этой неделе статистика в отношении того, что Украина потеряла 40% рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом. Если считать в 2012, то потери, я думаю, будут 70%» – сказал Бортник.
Он подчеркнул, что нынешняя Украина испытывает жесточайший дефицит рабочей силы.
«Приблизительно, 1,7 миллиона человек, которые работали до войны… и сейчас находятся за границей – это трудоспособные ресурсы. У нас 74% работодателей чувствуют дефицит кадров, средний дефицит кадров в штатах компаний – 15%.
В целом из 41 млн. человек, 5 млн. находятся на временно оккупированных территориях, 5 млн. человек находятся за границей. Это официальные данные Министерства социальной политики Украины», – добавил он.
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