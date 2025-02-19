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Голландское издание NOS пишет, что парламент Нидерландов принял резолюцию о возможном развертывании бригады своих миротворцев на Украине после возможного замирения между Украиной и РФ.

По данным издания, в документе сказано, что парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если между Украиной и Россией будет достигнуто перемирие.

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«Это не обязательно должно быть под эгидой НАТО, поскольку министр обороны США уже заявил, что США или Альянс не видят своей роли в такой миротворческой миссии», — говорится в резолюции.

Премьер-министр Нидерландов Схооф заявил, что возглавляемый им кабинет министров «благосклонно » рассмотрит просьбы об участии в такой миссии», однако так и не сумевший стать премьером лидер победивей на недавних выборах крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс удивил своих партнеров по коалиции, заявив, что не поддержит отправку голландских войск.

Таким образом, самая крупная партия в Палате представителей проголосовала против предложения D66 и VVD., которое набрало голоса за счет оппозиции.

Левоцентристская GroenLinks-PvdA поддержала это предложение, хотя депутат Пири от этой партии заявила, что на самом деле считает, что еще слишком рано обсуждать отправку голландских войск.

Отметим, что в самом ЕС пока что нет полного консенсуса по вопросу о миротворцах. Ряд стран выступают резко против, другие предлагают вместо отправки войск финансирование украинской армии, а третьи – типа Британии – говорят о патрулировании возлузного пространства Украины вместо отправки сухопутных войск.