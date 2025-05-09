Григор Григорян: Отношение народа Армении к смешанным украино-релокантским акциям в Ереване

В Армению понаехали украинские «ухилянты», российские релоканты-дезертиры и либеральные оппозиционные активисты-навальнисты. До недавнего времени при попустительстве режима Пашиняна часть из них сильно шумела на антироссийских акциях.

Известный общественный деятель из Армении Григор Григорян в интервью для «ПолитНавигатора» поделился своими наблюдениями о том, как к этой публике отнесся армянский народ.

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ПолитНавигатор: Насколько велико в вашей стране количество релокантов – бежавших из России противников Путина?

Г.Г: Вы знаете, в первые месяцы СВО сюда буквально хлынули релоканты из России. Только по официальным данным около 150-ти тысяч, если не ошибаюсь. И очень трудно было разобрать, какие из них противники Путина, а какие из меркантильных соображений просто не хотели воевать. Во всяком случае, я считаю этих людей дезертирами, но очень трудно было сказать, какая часть из них именно относится вот к этим ярым антикремлёвским антипутинским элементам, а какая проста сбежала и решила отсидеться где-то вдалеке.

ПолитНавигатор: Что можно рассказать об их особенностях по сравнению с другими эмигрантами из России?

Г.Г: Должен сказать, что этих противников Путина можно было отличить даже по внешнему виду от многих других релокантов из России. Они выделялись нестандартной одеждой, причёской и поведением на улице. По ним было трудно сразу определить их пол, так как они дефилировались с синими и красными волосами, с серьгами в носу и ушах, а парни были слишком женственны на первый взгляд. Очевидно они принадлежали к каким-то нетрадиционным группам, но я не берусь судить – являлись ли они представителями ЛГБТ сообщества (запрещено в РФ – прим. Ред) или нет.

ПолитНавигатор: Как их воспринимают местные жители? Кто рад, а кто наоборот не рад?

Г.Г: У нас всегда рады гостям вне зависимости от того, какова их мотивация, если, конечно, эта мотивация не вражеская. Народ к ним ко всем относился нормально, не обижали. Как минимум, я не видел какого-то холодного или презрительного отношения к ним или негатива.

ПолитНавигатор: Есть ли какие-то конфликтные ситуации?

Г.Г: Было несколько случаев, когда релоканты вели себя неподобающим образом и оскорбительно, возможно под влиянием наркотиков или алкоголя, но с ними быстро разобрались и заставили их извиниться под камеру в качестве публичного наказания. И после этого вся эта масса, которая хотела ранее повыпендриваться в социальных сетях или показать свою оригинальность, быстро поутихла.

Были и у меня отдельные эпизоды диалога с релокантами, когда я их спрашивал – в качестве кого они приехали. Правда, они потом обижались, так как я интересовался, являются ли они гостями или дезертирами. После этого эти молодые люди быстро менялись в лице. Хотя я не хотел их каким-то образом оскорбить, а просто желал для себя выяснить причину их пребывания – проживают ли они потому что им нравится моя страна и наше гостеприимство или это просто место, где им нужно отсидеться.

ПолитНавигатор: Проводят ли беглецы-либералы антироссийские/заукраинские акции в вашей стране? Как это воспринимают власти и население?

Г.Г: Есть конечно определённая группа релокантов, участвующая в акциях напротив посольства Российской Федерации вместе со своими побратимами украинцами, которые также непонятно чем занимаются. И всё это организуется не без помощи посольства США и посольств стран Европейского Союза. Но эта группа, можно так сказать, маргинальна и небольшая, и слишком много людей на улице во время таких акций не бывает.

Я допускаю, что эта группа латентно в три раза больше того, что мы видим на улице, но вот это стояние с плакатами и «уголок Навального» с цветами не впечатляет по своим масштабам.

Но вы знаете, что захватившая власть хунта находится полностью в фарватере коллективного Запада и никак не препятствовала вот этим антироссийским выпадам. Но здесь проявил себя народ, который очень негативно отнёсся к этим смешанным украино-релокантским акциям. Во-первых, потому что Украина поддержала наше соседнее враждебное злокачественное государственное новообразование во время войны 2020-го года.

А во-вторых, потому что на стороне азербайджанских вооружённых формирований воевали нацисты из «незалежной», и эти люди отличались особой жестокостью к армянским военнопленным, и это задокументировано. Я думаю, когда-нибудь это тоже всплывёт и опубликуется, что они вытворяли здесь. И в-третьих, наш народ, несмотря на все потуги Запада изменить его историческую память, в большинстве своём он положительно относится к России и не видит в ней врага.

А то что удалось сделать за столько лет вливаний и подрывной работы – это охладить народ, чему добавила ложку дегтя позиция в войне 2020 года и сдержанная реакция на события 2021-22 годах, на геноцид и деарменизацию Арцаха. Но опять же говорю, в большинстве своём народ не видит в России врага, а видит скорее защитника.

Есть, конечно, маргинальные группы, которые напрямую или опосредованно повязаны с известными посольствами или с теми силами, которые на побегушках у этих посольств. Существуют и непрозападные слои, обиженные на Россию, но они просто не понимают ситуации из-за того, что власть врала и продолжает врать о позиции Москвы. И многим гражданам приходится по крупицам собирать правду из всего того, что говорят эксперты и политические деятели. Я тоже выступаю, но охватить всё невозможно, потому что очень многим мы тоже не владеем и не можем.

Поэтому народ не знает многих нюансов, а то, что ему преподносят – это, мягко говоря, псевдоисторическая ложь о том, что советская власть якобы сдала Западную Армению и всё такое. Но, слава Богу, объявились историки, которые сегодня без страха уже говорят о правде, и удаётся многим объяснить, чтобы они отличали сухое от мокрого и отделяли мух от котлет, чтобы они поняли, что в реальности произошло и они знали свою историю по фактам и документам, а не по постам в фейсбуке.

Что же касается отношения простых армян к антипутинским акциям релокантов, то я сам видел, как наши женщины «уголок Навального» буквально разнесли, вышвырнули всё вон и пристыдили тех, кто это организовывал. Либеральные активисты по методичке записывали всё это на видео, но их мужчины не успели даже вмешаться и что-то сделать, так как налетевшие женщины буквально всё разгромили и не давали восстановить «мемориал».

Релоканты начали было звать полицию, но полиция тоже ведёт себя сдержанно, несмотря на указания правящей хунты во всём их поддерживать. Среди силовиков есть понимание, что это тот вопрос, по которому с народом в конфликт входить не стоит и просто пытаются предотвратить крупные столкновения.

ПолитНавигатор: Есть ли изменение в отношении к релокантам спустя время?

Г.Г: Вы знаете, особых изменений нет, особенно в свете того, что большинство их покинуло территорию Армении после 2023-го года и остались в основном те люди, которым тут понравилось и они решили здесь жить. Например, в моём районе я встречаю пару-тройку русских семей, которые просто переехали в Армению на ПМЖ, как я думаю. Поэтому ничего не поменялось, и отношение или тёплое, или нейтральное.

Правда, после деарменизации Арцаха сюда приехало более 20-ти тысяч беженцев и были случаи, которые я слышал, когда релокантов попросили съехать именно потому, чтобы предоставить квартиры соотечественникам. Многие соотечественники из Арцаха были в таком состоянии, что даже многим и мне, в том числе, пришлось им активно помогать.

И такое решение арендодателей было оправданным. Ведь тем, кто покинул Россию тогда из-за СВО, неважно собственно где жить, учитывая их экономическое состояние, и для которых важен комфорт. А тем людям, которые прибыли из Арцаха и потеряли свои дома из-за того, что вынуждены были их покинуть под страхом геноцида, нужно было помочь, потому что это их Родина.

В результате этого большое количество релокантов покинуло Армению. Плюс многие из них жаловались, что цены дорогие на жильё, а в соседней Грузии всё намного дешевле. Но опять-таки это вопрос ценностей… может они нашли лучшие варианты в соседних республиках или где-то ещё.

Те же, которые остались, они прекрасно интегрировались, а некоторые работают, и я лично встречал тех, кто прижились и нормально себя ведут. Правда, я также не знаю, они просто приехали сюда или отсиживаются пока не закончится СВО, или они противники Путина. Но то, что какая-то часть из них осталась в Армении, это я могу подтвердить.