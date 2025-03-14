Европейцы: залезем в еще большие долги, но заменим США в военном финансировании Украины

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Европейские эксперты уверены, что Европа способна своими силами заменить помощь США для Украины, говорится в исследовании Кильского института мировой экономики (IfW). Как пишет Die Welt, это исследование стало европейским ответом на то, что США проигнорировали просьбы Киева о гарантиях безопасности на переговорах в Саудовской Аравии.

В финансовой сфере это возможно при сравнительно небольших дополнительных расходах, считают авторы документа. Сложнее заменить американское оружие, боеприпасы и другую военную помощь. Но и это Европа может сделать, хотя и не по всем позициям.

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В наибольшей степени Украина сейчас зависит от такого вооружения США, как РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы и системы ПВО большой дальности, в частности, Patriot.

«Наши данные показывают, что Европа сможет в значительной степени компенсировать помощь США, но только в том случае, если политики будут действовать решительно», – сказал директор по исследованиям IfW Кристоф Требеш.

Однако, по его же словам, пока Европа движется в этом направлении «слишком медленно».

Согласно исследованию, европейские правительства в настоящее время тратят в среднем только 0,1 процента своего ВВП в год на помощь Украине. Чтобы компенсировать возможный выход США из программ помощи, взнос для всех государств и институтов ЕС должен увеличиться до 0,21 процента. Это означало бы увеличение объема помощи с нынешних 44 до 82 млрд евро в год.

«Если бы вся Европа последовала примеру Дании и ежегодно расходовала бы на помощь Киеву более 0,5% ВВП, то помощь США могла бы быть компенсирована даже со значительным запасом», – уверен Требеш.

Тем не менее, ключевым остается вопрос о том, кто оплатит перевооружение ЕС. По итогам саммита в Брюсселе 6 марта страны ЕС заявили, что потратят около 800 млрд евро на перевооружение в ближайшие годы.

Как предполагает обозреватель немецкого иновещательного официоза DW Андреас Бекер, большую часть пакета (650 млрд евро) получат за счет новых долгов отдельных государств ЕС, и лишь 150 млрд – путем совместных заимствований европейцев, обеспеченных бюджетом ЕС.

Обозреватель называет разные условия займов «сигналом тревоги» для ЕС, так как уже сейчас многие страны еврозоны не соблюдают финансовые требования. Их госдолг выше границы в 60% ВВП, установленной Пактом стабильности и роста.

«Похоже, Брюссель закроет глаза, если в ближайшем будущем они еще больше увеличат свои долги», – пишет Бекер.

По его словам, вопрос выпуска совместных военных еврооблигаций также вызывает споры: одни страны, в том числе Германия, Австрия, Нидерланды и Финляндия, обвиняют другие – Францию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию – в отсутствии бюджетной дисциплины и отказываются брать на себя ответственность за их долги.