Экс-глава МИД Украины: Нас спасло отсутствие реальной помощи в начале войны

Если бы Украина получила от Запада сразу все виды вооружений, которые были поставлены со временем, ВС РФ не совершили бы тех ошибок, которые были сделаны в начале 2022 года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Лондоне, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Дипломат говорит, что на Украину пошли такие виды вооружений, о которых с начала войны в Киеве даже мечтать не могли.

«F-16 отличный пример. Так мы с вами до F-35 дойдем. Но, к большому сожалению, мы это делаем все после того, как время для этого прошло, перезрело. Если бы мы с вами получили А-10 – известные самолеты ближнего боя, поддержки боя, и в это время русские бы подходили к Киеву известными колоннами по 60 километров… я себе просто представляю этот самолет с огромной своей пушкой летит прямо вдоль и уничтожает, что только попадается километрами», – рисует себе картины экс-министр.

Впрочем, далее он признает, что такого рода поставки с самого начала могли сыграть в минус Украине.