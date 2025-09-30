Экс-глава МИД Украины: Нас спасло отсутствие реальной помощи в начале войны

Игорь Шкапа.  
30.09.2025 14:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 928
 
Война, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Если бы Украина получила от Запада сразу все виды вооружений, которые были поставлены со временем, ВС РФ не совершили бы тех ошибок, которые были сделаны в начале 2022 года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Лондоне, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат говорит, что на Украину пошли такие виды вооружений, о которых с начала войны в Киеве даже мечтать не могли.

«F-16 отличный пример. Так мы с вами до F-35 дойдем. Но, к большому сожалению, мы это делаем все после того, как время для этого прошло, перезрело. Если бы мы с вами получили А-10 – известные самолеты ближнего боя, поддержки боя, и в это время русские бы подходили к Киеву известными колоннами по 60 километров… я себе просто представляю этот самолет с огромной своей пушкой летит прямо вдоль и уничтожает, что только попадается километрами», – рисует себе картины экс-министр.

Впрочем, далее он признает, что такого рода поставки с самого начала могли сыграть в минус Украине.

«А потом, я думаю, если бы они знали, что у нас есть А-10 или «Пэтриоты», или F-16, война была бы иной. То есть, наверное, наша неготовность позволяла русским идти теми малыми силами, которые мы способны были перемолоть. Если бы они готовились по-серьезному и сразу бы атаковать всеми силами, рассчитывая, что у нас есть способность защищаться, они бы тогда не сделали тех ошибок, которые совершили», – сказал Пристайко.

