Древние укры оказались евреями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни украинцев, ни русских не существовало во времена Киевской Руси.

Об этом в эфире своего блога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший после начала СВО родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Бондаренко считает, что в то время «был совершенно не тот язык, который можно считать либо современным русским, современным украинским».

Политолог рассказал, что несколько десятилетий назад в Каире нашли документ, в котором киевская община тех времен обращалась к еврейской на Ближнем Востоке, сообщая, что их брат попал в темницу за долги, и просили помощи в его выкупе.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>