Древние укры оказались евреями
Ни украинцев, ни русских не существовало во времена Киевской Руси.
Об этом в эфире своего блога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший после начала СВО родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Бондаренко считает, что в то время «был совершенно не тот язык, который можно считать либо современным русским, современным украинским».
Политолог рассказал, что несколько десятилетий назад в Каире нашли документ, в котором киевская община тех времен обращалась к еврейской на Ближнем Востоке, сообщая, что их брат попал в темницу за долги, и просили помощи в его выкупе.
«Они писали из Киева. Писали на иврите, написано на древнем иврите фактически. Соответственно это что, даёт повод считать, что всё население Киева в то время говорило на иврите? Самое древнее упоминание термина Киев на иврите. Поэтому я думаю, что не стоит здесь сейчас говорить о том, кто был древнее, у кого больше прав на Киев, кто такие украинцы, кто такие русские и так далее. И украинцы, и русские – это продукт более поздних процессов, точно так же, как французы современные, точно так же, как поляки», – говорит укро-аналитик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: