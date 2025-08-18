Древние укры оказались евреями

Ни украинцев, ни русских не существовало во времена Киевской Руси.

Об этом в эфире своего блога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший после начала СВО родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бондаренко считает, что в то время «был совершенно не тот язык, который можно считать либо современным русским, современным украинским».

Политолог рассказал, что несколько десятилетий назад в Каире нашли документ, в котором киевская община тех времен обращалась к еврейской на Ближнем Востоке, сообщая, что их брат попал в темницу за долги, и просили помощи в его выкупе.

«Они писали из Киева. Писали на иврите, написано на древнем иврите фактически. Соответственно это что, даёт повод считать, что всё население Киева в то время говорило на иврите? Самое древнее упоминание термина Киев на иврите. Поэтому я думаю, что не стоит здесь сейчас говорить о том, кто был древнее, у кого больше прав на Киев, кто такие украинцы, кто такие русские и так далее. И украинцы, и русские – это продукт более поздних процессов, точно так же, как французы современные, точно так же, как поляки», – говорит укро-аналитик.

