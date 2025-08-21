Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На украинских фронтах продолжаются тяжелые бои на ряде направлений. Российская армия владеет инициативой, тем не менее продвижения не даются легко – ВСУ контратакуют и периодически достигают успеха.

Примечательно, что в украинских военных пабликах сменилась тональность относительно боев в районе так называемого прорыва к северу от Красноармейска, где передовым отрядам ВС РФ удалось дойти до трассы Доброполье – Дружковка.

Если изначально речь шла, что переброшенные с украинской стороны резервы срезали выступ, а русские попали в окружение, то теперь снова звучат менее оптимистичные оценки.

Например, офицер ВСУ с позывным «Алекс», регулярно цитируемый украинскими СМИ, отмечает, что не разделяет не разделяет победных настроений относительно контрнаступления на Добропольском направлении.

Он признает, что ситуация гораздо более серьезная, чем об этом объявляли изначально официальные спикеры ВСУ, и подчеркивает, что «в действительности не все так сказочно.

«Идет зачистка, есть успехи, но будет большое счастье, если мы вернемся на + – предыдущие рубежи, хотя уверен, что такой про…об не пройдет бесследно и останется какое-то выступ», – сокрушается «Алекс».

Российский военкор Юрий Котенок и вовсе пишет, что ВС РФ перешли в контратаку здесь.

«Подтверждено продвижение на Дружковском направлении. ВС РФ восстановили контроль в восточной части Золотого Колодезя и зацепились за южную часть Петровки (а укры рассказывали про «архивное» видео) за трассой на Краматорск из Доброполья. Бандеровские каналы врубили «антикриз» и рассказывают басни про «срезание» выступа», – пишет Котенок.

Осинтер Анатолий Радов, поддерживающий связь с бойцами на передовой и составляющий карты на основе закрепов, а не единичных просачиваний, дает такой расклад (см. карту выше).

Золотой Колодец расположен севернее, но его Радов и не закрашивал российским контролем, поскольку закрепления там не было, хотя российские бойцы там в каком-то количестве присутствовали. Некоторые из них, увы, судя по роликам противника попали в плен.

Если информация Котенка выше верна, то ВС РФ контратакуют и пытаются как минимум восстановить статус-кво.

Здесь важное значение имеют попытки расширить выступ по флангам. Это понимают обе стороны, а потому на флангах идут тяжелые встречные бои.